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地方利多 南科三期擴建變更內政部都委會審議通過

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科三期擴建變更，已經內政部都委會審議通過，預計明年年完成都市計畫報部核定及發布實施。圖 ／台南市政府提供
南科三期擴建變更，已經內政部都委會審議通過，預計明年年完成都市計畫報部核定及發布實施。圖 ／台南市政府提供

南科三期擴建變更案獲重大進展，內政部都委會議已在上月22日審議通過，預計明年年完成都市計畫報部核定及發布實施，將創造4900個就業機會及390億元年均產值，對於南科附近新市、善化等區發展，更是大利多。

位於台糖新市看西農場的南科三期，計畫面積約84.5公頃。台南市長黃偉哲表示，南科園區第一、二期建廠用地出租率達99％以上，總面積約1000公頃園區發展已趨近飽和，因此配合行政院核定南科第三期擴建計畫，加速推動都市計畫變更程序。

南科三期開發預估引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，將創造4900個就業機會及390億元年均產值。

市府都發局長莊德樑指出，南科三期選址以台糖土地為主，範圍北起區道南134線(民生路)、南至國道8號北側，鄰近還有樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越。全案因應八角寮疑似考古遺址區域，依環境影響評估審查結論調整規劃為38.9公頃事業專用區、45.5公頃公共設施用地，以兼顧文化保存、產業及地方發展需求，並劃設約32.1公頃公園用地（兼供滯洪池使用）及綠地。

南科三期擴建變更，已經內政部都委會審議通過，預計明年年完成都市計畫報部核定及發布實施。圖 ／台南市政府提供
南科三期擴建變更，已經內政部都委會審議通過，預計明年年完成都市計畫報部核定及發布實施。圖 ／台南市政府提供

南科 都市計畫 台南市長

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