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不一樣的橋梁！台南校園美學從掃具出發
台南市教育局為提高美學素養，以掃具出發，建立校園美感環境，今天在試辦學校崇明國中舉辦「校園美感掃具改造工作坊」，邀請校園掃具美感改造計畫暨美感細胞創辦人陳慕天分享，共有近百所學校熱烈響應，期透過此次工作坊共創美感視野及提升學習環境。
市長黃偉哲表示，美感不只侷限於藝術與人文，更應回歸校園生活中的實踐，透過公私協力跨領域合作，市府帶領學校翻轉過去鮮豔、較難與環境共融的傳統掃具，增加了美感掃具的選擇，配合校園更現代化的環境設計，讓環境成為與學生美感交流的重要橋梁。
教育局長鄭新輝說，此次改造計畫以掃具為主體，透過每天在校園裡的必備使用工具提升校園美感，相對應新課綱的美感素養培育，期待學生能具備「感知覺察、審美思考與創意表現能力」。第一年率先於崇明國中、南新國中、新東國中、崇學國小及安佃國小試辦，藉以環境共融的美感掃具、掃具櫃收納優化及垃圾分類指示牌視覺系統等進行改造，將環境美學及生活教育相結合，讓學生從細節中培養美感。
崇明國中校長陳威介指出，以往紅藍橘色掃具顏色較雜亂不整齊，此次試辦使用灰色低彩度的掃具，整體質感提升後，學生更加愛惜使用且妥善保管，不僅延長掃具使用時間，也能維持同色系讓整體視覺更清爽、舒適；而掃具櫃的優化，降低整體打掃區環境的凌亂感，提升視覺上與學校環境的整潔度及一致性；另垃圾分類指示牌提升分類的效率及正確性，有助學校在日常生活中營造美感情境。
教育局表示，試辦成果獲得師生及家長正面肯定，會持續推動美感改造環境計畫，並鼓勵更多學校評估納入美感掃具改造計畫，推動環境教育及美感教育，共創師生共融的美感校園。
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