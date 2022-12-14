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砸錢「護雞」 雞農出動「雙桶瓦斯」抗寒
台灣首波寒流本周六報到，雲林縣已有不少農漁民備戰防寒；西螺仔雞飼養場主林錦藤今天利用瓦斯保溫罩，24小時為全區小雞增加保暖度，也在場內架設塑膠布為小雞抵擋寒風，預估增加15至20萬元左右的保暖費用。
寒流即將來襲，農漁民超前部署的抗寒作戰不停歇。飼養4萬隻仔雞的林錦藤說，小雞尚在發育階段，無法自行產生熱能保暖，因此需靠人力維持36度室溫，若長時間處於25度以下，小雞可能因失溫而亡，或雞隻也會為了擠在一起取暖，相互踩踏出現致死可能。
林錦藤的飼養場區約150坪，較為空曠，他在每個雞圈上方使用瓦斯保溫罩，透過耐火磚以瓦斯爐及鋁片導熱，讓小雞適應暖和環境，不過雖有開啟機具散發熱能，但周邊仍需架設黑色塑膠布減緩散熱，才能防止冷空氣趁隙竄入，維持合宜室溫。
因保暖設施須24小時持續不間斷運作，為支應飼養場內多部機具，及避免半夜燃料耗盡，林錦藤採用50公斤桶裝瓦斯供應，也裝置雙管相接第2桶瓦斯作為備用燃料量，保障安全，不過氣溫較冷時，每桶至多僅能用1天，晴天時才有可能使用1天半，因此寒流期間除工作人員須頻繁巡視，整體成本也增加上萬元，只盼顧好小雞度過這波寒冬。
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