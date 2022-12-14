撙節又開源！台南市總體減少203億元 榮登六都減債王

不能債留子孫！台南市府團隊積極落實「撙節優先，開源並濟」的財政紀律與策略，財政局表示，市長黃偉哲上任以來截至今年11月底，台南市總體債務減少203億元（含公共債務89億元），為升格後之債務新低點，市民人均負債也下降為2萬7769元，較市長上任前每人負擔減少了4242元，其減少金額及幅度均為六都之冠。

財政局表示，另為落實居住正義積極推動稅制改革，從全國單一「自住」房屋採輕稅措施，到推出「非自住」囤房稅制等，多面向照顧市民住的權益；同時致力於市有財產的管理與清查，排除占用236筆、面積9.29公頃，媒合活化82處，節省公帑19億元，提供市民停車空間、公園綠美化及活動中心等休憩社福空間，多元營造台南市為幸福宜居的城市。

同時，市政建設也積極出擊，透過發展南科園區及沙崙綠能科學城雙引擎，打造產經重鎮，並對隨之而來的人口增加及都市發展需求，積極統籌財源，除與中央攜手合作，更尋求民間資源透過促參方式，投入各項優質公共建設，除提升生活機能與設施外，同時活絡地方產業，創造更多就業機會。