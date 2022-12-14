藥師趙偉正送藥離世仍握藥袋 明告別式王必勝親頒獎章

到生命最後一刻，仍緊握藥袋，心繫患者的67歲嘉義縣新港鄉全安藥局藥師趙偉正告別式，明天早上7點半將在新港生命紀念館B廳舉辦。衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝，將現身頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」，表彰對衛生醫療、社會福利領域之貢獻。

藥師趙偉正本月5日外出送藥途中，為撿回掉落藥袋，不幸因心因性休克，倒臥亡於圳溝內，被家人發現時一手還緊抓藥袋，而他生前曾開玩笑告訴妻兒們說，「藥師送藥我要送到不能動為止！」沒想到，真的一語成讖，突然的離世，地方鄉親都相當不捨難過。

趙偉正大兒子趙坤賢說，從阿祖開始到他，趙家已傳到第四代藥師，服務新港地方鄉親，感謝父親在27歲開藥局創業，讓他從小耳濡目染下，懷抱服務民眾的熱忱，爸爸不僅提供好平台，也在背後默默支持他，讓他接手後順利將全安藥局拓展組織到全縣各地。

趙坤賢最後想對父親說，要請爸爸放心，別人不願意做的事情，他們會繼續做，僅記爸爸的經營理念，是希望社區藥局，是一個「健康柑仔店」，兄弟倆會維持穩定步伐，加上爸爸的精神理念持續服務，並將生前討論的計畫逐一完成，合力把「全安藥局」招牌發揚光大。