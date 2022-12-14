4點承諾納入說明書 麥寮汽電改燃氣案通過環評

麥寮汽電公司為配合能源轉型政策、減少燃煤比例，計畫將既有燃煤機組改以天然氣取代，並設立天然氣接收站、液化天然氣卸收碼頭等，環評委員會要求補充堆置物料去化規畫，今天再召開會議，環委會最終決議通過，但對保育類鳥類及候鳥相關預測及保育有疑慮，要求開發單位將4點承諾納入環評說明書。

環保署今年8月召開麥寮汽電第二次專案小組初審會議，因環委要求補充陸上挖填方及港區、航道浚挖底泥數量、南碼頭區現有水化石膏，以及強化北防波堤以北養灘料源等變更內容與原環評承諾具體差異說明；今天再召開會議。

開發單位報告，已針對上次初審會議委員意見做改善，包含承諾氨氣排放濃度限值2ppm納入修正，另評估船舶使用含硫量0.1%的低硫油品可行性；加強造地區貯槽、防波堤基礎、液化天然氣與相關管線等地質安全評估（含基礎承載力與沉陷分析）及地質安全監測計畫（區位、數量及頻率）。

開發單位表示，也會強化陸上挖填方及港區、航道浚挖底泥數量評估依據及具體管理管制規畫（含去化、檢測方式及頻率等），另補充本地地質特性含砷、鎳背景說明，評估浚挖沙方鎳、砷超過底泥品質指標上限時，不予回填可行性。

但環委仍對保育類鳥類影響預測及保育對策有疑慮，認為應該要多重視這部分。開發單位回應，觀察春季及夏季（5月及8月）陸域生態鳥類調查發現，基地範圍內未發現保育類鳥類如燕鴴及小燕鷗等夏候鳥營巢，承諾施工前再次檢視是否有營巢情況，若有發現該區將暫緩施工，待燕鴴離巢後再施工。

經環評委員討論後，環委會決議予以通過，但要求開發單位須在環評說明書新增4點，包含承諾施工作業船舶使用含硫量0.1wt%之低硫油品；承諾開發範圍受影響的喬木（羅漢松等）全數移植，若有死亡也應即刻補植；施工區域若發現小燕鷗繁殖築巢，將暫緩築巢區周邊50公尺範圍施工，待幼鳥離巢後恢復施工；施工及營運期間陸域生態監測計畫納入衝擊區調查點位。