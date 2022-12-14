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台南新化果菜市場正式開幕 虎頭埤月底憑發票半價優惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
有「全台最美」果菜市場美稱的台南新化果菜市場今天正式開幕，地方以辦喜事心情歡慶。記者謝進盛／攝影
有「全台最美」果菜市場美稱的台南新化果菜市場今天正式開幕，地方以辦喜事心情歡慶。記者謝進盛／攝影

有「全台最美」果菜市場美稱的台南新化果菜市場今天正式開幕，地方以辦喜事心情歡慶，現場熱鬧滾滾，鄰近虎頭埤風景區即日起至本月底更推出憑果菜市場發票或收據入園，消費滿500元起，可享門票半價優惠。

新化果菜市場是在9月16日起試營運，由於波浪型綠化屋頂及開放式市場空間設計，吸引民眾慕名朝聖，被遊客讚稱「全台最美果菜市場」，累計到訪遊客高達40萬人次。市場交易場區、美食街業者及周邊綠美化工程皆已完備就緒，今正式舉辦啟用儀式。

台南市副市長戴謙、農委會農糧署副署長姚志旺、荷蘭在台辦事處領事與簽證處處長吳歌、台南農產運銷公司總經理李芳林 、新化區長吳金喜及多名市議員與會，開幕邀請新化國小小朋友表演，李芳林感謝攤商們配合，也說，隨著果菜市場啟用，也吸引許多年輕一輩加入，甚至攤商們也會相互約束舉止，營造更友善交易環境，未來也會強化蔬果冷鍊、斜切等領域。

今在現場也安排由美食街商家「雪山貓」推出限定泡芙、「瓜瓜園」地瓜裝滿一袋100等優惠活動，17、18日舉辦假日小農市集、台南當季柳丁促銷活動，詳細活動時間及資訊詳見台南市農產運銷股份有限公司臉書專頁查詢，

虎頭埤風景區說，為歡慶新鄰居新化果菜市場開幕，即日起至12月31日止，憑新化果菜市場發票或收據，可享入園半票優惠（消費金額500元以上優待1人，1000元以上優待2人，依序下去，團體不適用)，歡迎前往選購台南優質農產品。

有「全台最美」果菜市場美稱的台南新化果菜市場今天正式開幕，地方以辦喜事心情歡慶。記者謝進盛／攝影
有「全台最美」果菜市場美稱的台南新化果菜市場今天正式開幕，地方以辦喜事心情歡慶。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司總經理李芳林說，隨著果菜市場啟用，也吸引許多年輕一輩加入，甚至攤商們也會相互約束舉止，營造更友善交易環境。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司總經理李芳林說，隨著果菜市場啟用，也吸引許多年輕一輩加入，甚至攤商們也會相互約束舉止，營造更友善交易環境。記者謝進盛／攝影

台南 虎頭埤

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