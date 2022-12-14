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入冬首波寒流 黃偉哲呼籲農漁牧防寒害

中央社／ 台南14日電

入冬首波寒流將至，台南市長黃偉哲今天表示，台南小番茄、棗子正值產季，洋香瓜等正值生長期，都有可能發生寒害；另外，不耐低溫虱目魚、石斑魚應採取防寒措施防範。

農業局長李建裕也提醒農友，低溫危害農作物速度較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，確保農產品品質及產量。位處空矌地區的魚塭養殖池、畜牧場要加強防寒措施。

農業局今天新聞稿提供農業防寒害措施，包括棗子、番石榴、木瓜等果樹，已屆採收者，加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施；正值生長期者，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；寒流過後，在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，促進植株與果實恢復生長，減少損害。

蔬果花卉方面，較不耐寒葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收加強畦溝灌水管理；洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。除強化塑膠棚溫室等防寒設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

養殖漁業方面，農業局提醒可於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。在氣溫回升、暖和時視情況再酌投飼料。

低溫侵襲或留滯時，注意水溫降低速度，水溫若低於15度時，採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕養殖水產受寒死亡。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失；低溫與寒流過後，浮於水面魚體馬上撿除以防水質惡化。畜牧方面，加強仔畜、禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風環境並防範冷風侵襲。

依氣象局預報，17日寒流南下，18日寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大；週六愈晚愈冷，預計週六晚間、週日清晨最冷，局部空曠地區地區溫度會更低。18日白天溫度回升也不明顯；19日寒流減弱，氣溫回升，不過各地仍偏涼。

寒流 低溫 寒害

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