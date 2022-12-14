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超好拍！台南永華市政園區「旺兔順利」大小免子超吸睛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供

台南市政府秘書處配合農曆年兔年生肖，在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」，種植1萬5千株草花。整個花況會維護到明年2月底，希望在聖誕節、元旦、農曆春節及228連假等一連串的假期，都能讓市民欣賞到美麗的花卉。

市府秘書處表示，除了四季草花的種植外，為了配合明年農曆年的兔年生肖，特別以兔為主題，請廠商全新製作2隻超可愛的巨兔，在永華綠園的草地上首次公開展出，另搭配布置14隻大大小小的可愛兔子，代表市長黃偉哲祝賀所有市民朋友，新的一年都能「旺兔順利」。

秘書處指出，今年永華市政中心西側廣場的跨年活動，從12月24日起，就有一連串的活動，秘書處在永華綠園的綠美化工程，也會從聖誕節、元旦、農曆春節，持續維護到228連假。「旺兔順利」連日來已吸引民眾拍照，歡迎市民朋友來到永華市政中心，感受濃厚的年節氣息。

秘書處指出，過去每到農曆年節，雙市政中心都會種植部分草花，應景妝點年節氣氛。今年在市長黃偉哲的指示下，比照去年的做法，並由工務局協助部分經費，在永華綠園廣場打造「旺兔順利」，結合市民有感的各項市府施政成果，搭配應景的四季草花，賞花也能了解各局處過去4年豐碩的成果，期許未來在市府團隊的持續努力下，台南市在各個面向，一定能夠旺兔順利，發光發熱。

配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供
配合農曆年兔年生肖，台南市府祕書處在永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」。圖／台南市府提供

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