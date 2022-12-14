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全國最美！試營運期遊客多 台南新化果菜市場正式啟用

中央社／ 台南14日電
台南新化果菜市場在屋頂打造大片綠地，轉型為觀光景點和食農教育基地。(圖／MVRDV提供）
台南新化果菜市場在屋頂打造大片綠地，轉型為觀光景點和食農教育基地。(圖／MVRDV提供）

因建物外觀及空間設計具特色而被網友譽為「全國最美果菜市場」的台南新化果菜市場，經近3個月試營運後今天正式啟用，未來可望與周邊景點結合，成為發展區域觀光重要元素。

台南市政府農業局上午在新化果菜市場舉辦啟用儀式，由台南市副市長戴謙、農委會農糧署副署長姚志旺等人共同開啟停車場柵門，代表新化果菜市場正式營運。

台南市農業局副局長陳仲杰致詞表示，新化果菜市場內部空間挑高、四面通風，交易場寬敞明亮，各項動線順暢，顛覆以往傳統果菜市場擁擠昏暗的印象，此外，市場的亮點之一為波浪型綠化屋頂，兼具建築散熱效果及觀旅功能，遊客可至4樓觀景台一覽屋頂綠地及周邊風景。

陳仲杰表示，新化果菜市場自今年9月16日試營運以來，至今累計到訪遊客達40萬人次，並獲網友譽為「全國最美果菜市場」，成為拍照打卡熱點。

台南市長黃偉哲稍早接受媒體聯訪表示，新化果菜市場試營運期各界反應良好，不僅攤商收入增加，消費者也有比較乾淨、明亮且貨色齊全、景色優美的購物環境，希望正式營運後持續朝多功能方向發展，成為優質觀光景點。

負責新化果菜市場管理營運的台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，正式營運後將持續推動冷鏈計畫，引進截切設備進行鮮果加工，供應工業區廠商或學校所需，美食街店家已全部進駐，未來並規劃在假日開辦小農市集，提供更多元採買選擇。

由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供

台南市長

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