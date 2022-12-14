不簡單！南方創客基地青年創客獲全球第二

國際技能組織（WorldSkills International, WSI）舉辦國際創新競賽活動，勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地康竣傑，從53個參賽國，以「扣卡傢俱」榮獲第二名殊榮。

這項競賽從今年3月至10月受理，參賽團隊成員年齡須為18至35歲、每隊成員數量為2至5人，其中團隊成員須具備流利英語能力，並依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）設計解決方案並發展創業模式，共有53個參賽國家、208個參與隊伍參賽，上月國際賽揭曉成績， 本月由勞動部舉辦成果發表會授獎。

南方創客基地今年有2組創客獲得佳績，「小流金屬工作室」以「模組化床架」提案進入全球前15名，「碰器工作室」以「歡迎光臨扣卡傢俱」提案榮獲全球第2名殊榮。

創客康竣傑這次以「碰器工作室」則以關心消費行為影響環境汙染議題，「扣卡傢俱」以循環經濟為理念，透過改良製程規畫，單一化材質降低回收成本、縮小包裝體積、免工具組裝降低一次性工具使用，讓居家用品容易與扣卡傢俱結合，目標商品從製造到丟棄的過程，都能大幅減少碳足跡實踐永續生活。