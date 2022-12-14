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不簡單！南方創客基地青年創客獲全球第二

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地青年創客競賽獲全球第二名殊榮。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地青年創客競賽獲全球第二名殊榮。圖／雲嘉南分署提供

國際技能組織（WorldSkills International, WSI）舉辦國際創新競賽活動，勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地康竣傑，從53個參賽國，以「扣卡傢俱」榮獲第二名殊榮。

這項競賽從今年3月至10月受理，參賽團隊成員年齡須為18至35歲、每隊成員數量為2至5人，其中團隊成員須具備流利英語能力，並依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）設計解決方案並發展創業模式，共有53個參賽國家、208個參與隊伍參賽，上月國際賽揭曉成績， 本月由勞動部舉辦成果發表會授獎。

南方創客基地今年有2組創客獲得佳績，「小流金屬工作室」以「模組化床架」提案進入全球前15名，「碰器工作室」以「歡迎光臨扣卡傢俱」提案榮獲全球第2名殊榮。

創客康竣傑這次以「碰器工作室」則以關心消費行為影響環境汙染議題，「扣卡傢俱」以循環經濟為理念，透過改良製程規畫，單一化材質降低回收成本、縮小包裝體積、免工具組裝降低一次性工具使用，讓居家用品容易與扣卡傢俱結合，目標商品從製造到丟棄的過程，都能大幅減少碳足跡實踐永續生活。

雲嘉南分署表示，南方創客基地為育成新創團隊，這次邀請「歡迎光臨扣卡傢俱」及「小流金屬工作室」分享參賽經驗，鼓勵後進團隊，並授獎各10萬元獎金，其中「歡迎光臨扣卡傢俱」獲得BCM全球第2名殊榮，另加發9萬元獎金，更多最新消息可上勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地網站，或撥（06）6356583洽詢。

勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地青年創客競賽獲全球第二名殊榮。圖 ／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署輔導的南方創客基地青年創客競賽獲全球第二名殊榮。圖 ／雲嘉南分署提供

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