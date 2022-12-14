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雲嘉嘉跨縣市合作 斥資7200萬新善諸橋今完工通車
雲嘉嘉跨縣市合作斥資7200萬，建新善諸橋今天順利完工通車。舊善諸橋位於石龜溪上，是嘉義縣大林鎮與雲林縣大埤鄉民眾往來的重要聯絡橋梁，8年前受風災侵襲導致橋面下陷，安全考量封橋，經雲林縣政府、嘉義縣政府及嘉義市嘉邑行善團等跨縣市合作，去年5月動土，今日完工通車。
善諸橋自民國103年風災侵襲後，考量通行安全在同年12月封橋，造成大埤鄉與大林鎮居民往來需額外繞道，從2.2公里外的西結橋通行。經雲林縣補助大埤鄉公所委託設計橋樑，以及雲林縣、嘉義縣歷屆縣長、鄉長及地方士紳等人協助，向嘉義市嘉邑行善團提出建設請求，最終由嘉邑行善團協助改建橋梁。
經多次設計會議，最終決議在原橋址上游改建，由85米增長為105米，寬度由5.4米增寬為7米；為了配合橋梁改建，嘉義縣政府編列2200萬元實施南引道工程；嘉邑行善團支出橋梁建造費約3400萬元；雲林縣政府負擔北引道工程費用及橋梁設計監造費約1600萬元，新善諸橋整體工程費用合計近7200萬元。
嘉縣副縣長劉培東出席指出，新善諸橋落成後有效連結雲嘉二縣，工程龐大共花費7000多萬，但對於日後兩地居民的生活環境，將有顯著改善，如民眾就醫、救護車通行等都能縮短路程，因此十分值得。
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