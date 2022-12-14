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塵封7年的橋加長變寬今全線通車 這2縣縣民賀「通樂」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，地方慶賀。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，地方慶賀。記者陳苡葳／攝影

雲林大埤境內的善諸橋，過去是當地人往返嘉義大林的聯絡要道，但歷經天災，既有橋梁長達7年封閉，民眾多年來得提早數十分鐘出門、多繞3公里路才能到鄰鎮就醫或辦事，相當不便；雲林、嘉義2縣縣府及嘉邑行善團三方合作，總計投入逾6千萬元重新造橋，經1年施工，新善諸橋今天全線通車，2縣縣民開心直呼「通了！」

善諸橋位在雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界處，2縣以石龜溪分界，原長85公尺、寬5.4公尺，是重要聯絡通道，但因歷年風災侵襲，加上梁底高程過低，無法滿足計畫洪水位，使通水斷面不足，經考量橋墩恐有變位、沉陷情形發生，2014年橋梁檢測後封閉至今。

70多歲陳姓大埤鄉民說，當地許多居民種植竹筍、酸菜及稻米，加上長者就醫需求也高，不過平時要運輸農產品，或到最近的大林慈濟醫院等地，都還得繞道而行，原本的橋梁「看得到、用不到」，造成交通極大不便。

經雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁及多位民意代表努力爭取下，嘉邑行善團投入經費協助改建橋梁，新橋拓寬至長105公尺、寬7公尺，採預鑄預力混凝土I型梁為橋梁結構型式，雙向各設3.5公尺標準車道、路肩及護欄。

另配合橋面與兩側現況路面差，雲林、嘉義2縣縣府共同興建南北引道，順接橋梁構造，藉此延伸降低對周邊道路影響，減緩橋梁抬升造成的高層落差，增加交通舒暢性。

張麗善今與嘉義縣副縣長劉培東、大埤鄉長林森寳和2縣多名地方民意代表及數十名在地鄉親，為新善諸橋啟用剪綵，現場氣氛宛如辦喜事般熱鬧。張麗善強調，新橋啟用後，不僅為大埤鄉、大林鎮居民交通往返帶來便利性，鄰近的元長、土庫、斗南等鄉鎮民眾也連帶受惠，生活圈更便捷。

雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，現場湧入2縣數十名鄉親見證啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，現場湧入2縣數十名鄉親見證啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，現場湧入2縣數十名鄉親見證啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」今天全線通車，現場湧入2縣數十名鄉親見證啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」已全線通車；「南橋北管」今由雲林縣長張麗善（中）代表簽署管轄權書約。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉、嘉義大林鎮交界「新善諸橋」已全線通車；「南橋北管」今由雲林縣長張麗善（中）代表簽署管轄權書約。記者陳苡葳／攝影

嘉義 雲林 張麗善

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