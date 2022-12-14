台南牛埔掩埋場環評不撤沒輒 環團質疑「護土愛台灣」

台南市龍崎牛埔惡地已被公告為市定自然地景，包含自然保留區及地質公園，但旁側事業廢棄物處理中心的環評至今未撤銷，立委陳椒華昨在台北開公聽會，環保團體促請環保署早日撤銷環評，以及籲請市府認養土地，早日讓地質公園開放。農業局今表示，努力協助社區成立協會，以利後續開放及管理。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，此公聽會由陳椒華召開，邀請環保署、觀光局、營建署地調所、國產署、南市府水利局、農業局等單位聽取各方意見與報告。他說，從各公部門的報告，心中很多的疑點都通了，執政黨的「護土愛台灣」讓人起疑心？

黃煥彰說，退輔會已把土地交給國產署了，那接下來責任應在市長黃偉哲，市政府要先去認養土地。他表示，原榮工處讓出南區全國有害事業廢棄物掩埋場原49%，原協議歐欣要支付國家1.15億，卻因歐欣勝訴，不需給了；而退輔會拿51公頃土地換得歐欣公司40%股權，因沒參加增資，現剩19.8%股權，就是全面被掏掉失守了。

地調所證明歐欣掩埋場附近182線，長期監測每年抬升平均速率2公分，等於是10年就20公分，100年就2公尺了，那500年呢？此處根本不適合設置掩埋場，否則將禍害子孫；遺憾的是，環保署面對龍船背斜抬升、龍船破碎帶，竟然無動於衷，也毫無主動作為，期待環保署能撤銷此計畫的環評。他說，經濟部工業局說廢歐欣興辦計劃，是考慮方向，尚未作成最後決策，也尚未發文給歐欣，期待能有突破。

黃煥彰說，環保署解釋，依規定牛埔掩埋場的環評，除非歐欣自動提出撤銷，否則環保署不能主動撤銷，令人遺憾政府無作為，因牛埔為破碎帶根本不適合設置掩埋場，可跨部會由行政院形成決策來處理，卻未有動作。

台南市農業局表示，認養不是問題，可由市府來認養，也可由地方認養，因牛埔惡地畫設的包含自然保留區及地質公園，其中自然保留區有限制，除非申請學術等用途才可進入，而地質公園的管理是由下而上，目的在社區參與，項目包含地景旅遊、保育、社區參與、環境教育等，但也必須在地成立自然地景公園協會，原規畫明年6月成立，且因原任里長落選，還必須再集合地方力量來達成。

農業局說，目前委請台大製作經營計畫，年底完成，明年也會進行地質公園內環境整理，但因為內有36棟荒廢10多年的建築物，如何有效管理都是問題，必須做好規畫，不能說開放就開放。農業局強調，「孩子都生出來了較要養」，牛埔惡地地質公園的問題，必須「3個和尚都要挑水，才有水喝。」