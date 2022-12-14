快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

奇美醫院首辦關懷月 提撥千萬經費進偏鄉

中央社／ 台南14日電

奇美醫療體系今天宣布提撥新台幣1000萬元經費辦理年終社會關懷月活動，預計在台南各地辦理偏遠社區送暖等34場次活動，並針對弱勢病友或長照個案提供援助，預計5000人受惠。

奇美醫學中心榮譽院長邱仲慶今天在活動記者會致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生近3年來，社會上出現很多變化，不少民眾生活模式受影響，偏鄉慢性病友與弱勢族群受衝擊程度更明顯，目前疫情慢慢退燒，需要各界投入愛與關懷來修補疫情造成的各項差距。

邱仲慶表示，奇美醫療體系今年首次整合永康、柳營、佳里3個院區的醫療、護理、社福單位，提撥1000萬元經費辦理34場次關懷活動，除前進偏鄉社區提供病友團體輔導及健檢等服務，並準備棉被、營養品等生活物資送到弱勢病友或醫療資源較不足的長照個案家中，預計受惠民眾可達5000人。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，佳里奇美醫院長期關懷濱海地區的低收入戶及弱勢邊緣家庭，發現疫情期間大多過得更辛苦，如果家戶中又有需要照護的慢性病友，家庭負擔更重，希望籍此次機會把資源盡量送到需要關心的人手上，讓大家都能過個好年。

邱仲慶表示，院方也希望這次投入的資源能發揮拋磚引玉效果，有更多愛與關懷的力量來讓社會更溫暖。

疫情 慢性病 奇美醫院

延伸閱讀

疫情連5天上升 本土+1萬7118例、50例境外、12死 較上周二增7%

奇美台大跨國研究：急性腎病治療後未追蹤小心要洗腎

屏東縣職群體驗暨博覽會 在國中端撒下長照技職種子

周春米今領屏東縣長當選證書 「百日內成立長照處」

相關新聞

交通衝擊太大！台南開元陸橋緩拆、東門陸橋27日封路

台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，對於市區交通影響甚鉅，經南市府與交通...

砸錢「護雞」 雞農出動「雙桶瓦斯」抗寒

台灣首波寒流本周六報到，雲林縣已有不少農漁民備戰防寒；西螺仔雞飼養場主林錦藤今天利用瓦斯保溫罩，24小時為全區小雞增加保...

不一樣的橋梁！台南校園美學從掃具出發

台南市教育局為提高美學素養，以掃具出發，建立校園美感環境，今天在試辦學校崇明國中舉辦「校園美感掃具改造工作坊」，邀請校園...

撙節又開源！台南市總體減少203億元 榮登六都減債王

不能債留子孫！台南市府團隊積極落實「撙節優先，開源並濟」的財政紀律與策略，財政局表示，市長黃偉哲上任以來截至今年11月底...

藥師趙偉正送藥離世仍握藥袋 明告別式王必勝親頒獎章

到生命最後一刻，仍緊握藥袋，心繫患者的67歲嘉義縣新港鄉全安藥局藥師趙偉正告別式，明天早上7點半將在新港生命紀念館B廳舉...

4點承諾納入說明書 麥寮汽電改燃氣案通過環評

麥寮汽電公司為配合能源轉型政策、減少燃煤比例，計畫將既有燃煤機組改以天然氣取代，並設立天然氣接收站、液化天然氣卸收碼頭等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。