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南市餐飲油煙陳情量下降86% 環局多管下手展成效

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局輔導改善店家油煙設備，減少汙染。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局輔導改善店家油煙設備，減少汙染。記者鄭惠仁／翻攝

PM2.5有部分來自餐飲業，台南市環保局從管制、輔導、補助業者加裝油煙防制設備、加強餐飲油煙汙染巡稽查及改善追蹤等多面向著手，統計今年餐飲業可減少約16.4公噸的PM2.5排放。

環保局統計，今年共巡稽查及輔導360家新設餐飲業、40家營業面積1000平方公尺或300座位數以上的大型餐飲業、31家屢遭陳情店家，經持續性的巡稽查及輔導下，今年油煙陳情量由巡稽查及輔導初期的382次，直線下降至53次，改善率為86%，約減少5.12公噸PM2.5 排放量。

夜市小吃攤的油煙最常遭消費者詬病，環保局表示，近年來輔助夜市攤販、小吃業者加裝適合的空汙設備，今年共補助15家夜市攤商完成裝設，3年來已補助21家夜市攤商裝設。目前累計全市包括攤販、店家共補助62家，約減少4.88公噸PM2.5排放量。

另環保署規範列管營業面積1000平方公尺以上或300座位數以上的大型餐飲業，目前全市包括百貨公司、婚宴會館等大型餐飲業者共86家。經稽查，9家有缺失，包括未落實維護保養紀錄、儀表標示不清等，都已改善完成。經輔導及確認86家業者法規符合度情形，每年約可減少6.4噸PM2.5排放量。

為鼓勵業者重視餐飲油煙問題，南市環保局表示，明年將持續推動源頭完善防制設備的「低油煙餐飲認證」、餐飲業油煙巡稽查等工作，曾經有缺失的業者會列入優先對象；也會繼續辦理餐飲業空汙防制設備補助，但因經費有限，欲申請者必須留意相關訊息。

餐飲業 PM2.5 夜市

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