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嘉義番路新科鄉長蕭博勝 力拚設立鄉故事館暨遊客中心

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝（左）以無黨籍藥師身分成功翻轉綠營執政鄉鎮，原藥局則由回鄉兒子蕭宇喬（右），接棒延續藥事服務。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝（左）以無黨籍藥師身分成功翻轉綠營執政鄉鎮，原藥局則由回鄉兒子蕭宇喬（右），接棒延續藥事服務。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝，以無黨籍素人藥師第一次投入選戰，最終以465票翻轉綠營執政的番路鄉；蕭博勝表示，「感謝鄉親讓我獲得新工作！」藥局由回鄉兒子蕭宇喬延續藥事服務，未來他除延續鄉內重大建設，要力拚4年任期內，設立番路鄉故事館暨遊客中心。

番路鄉長選舉投票率約為74%，高於全國平均，可見地方相當專注這場選舉。蕭博勝在地經營藥局有30年，以藥師專業、親合力佳、謙虛受教，加上藥師送藥到府，服務好口碑的形象，獲得選民認同。

蕭博勝表示，這次的勝利不是屬於他個人，而是全體番路人的勝利，勝選後，積極傾聽民意，已有感責任重大背負著鄉親期待，會更加努力拚鄉政，與議長張明達及所有當選的鄉民代表、村長、鄉民們攜手打造更美好的番路。

地方人士分析，蕭博勝素人參選，以一本書傳達從政理念，讓民眾從書內容認識他，展現誠意，尤其競選團隊由不到10位家人組成，全家團結一心想要為鄉親服務的精神，深深憾動選民的心，也成為勝選關鍵。

蕭博勝指出，會以謙虛受教、勇往向前的心來拚鄉政，「堅定自信，您我同行」，未來除了會延續鄉內重大建設，上任後首要推行長照樞紐中心、活化鄉立圖書館等長照、教育政策，並力拚4年任期內，設立番路鄉故事館暨遊客中心。

嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝，以465票翻轉綠營執政鄉鎮，將力拚4年任內設立鄉故事館暨遊客中心。圖／本報資料照
嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝，以465票翻轉綠營執政鄉鎮，將力拚4年任內設立鄉故事館暨遊客中心。圖／本報資料照

鄉長 長照

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