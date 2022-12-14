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南科擴建計畫都更內政部審議通過 看西農場帶動發展

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南科三期擴建計畫在新市區看西農場，此為模擬示意圖。圖／南市都發局提供
南科三期擴建計畫在新市區看西農場，此為模擬示意圖。圖／南市都發局提供

行政院2年前核定「南部科學園區臺南園區擴建計畫」，並選定新市區台糖看西農場，已由南科管理局申請變更都市計畫，面積約84.5公頃，南市都發局今天表示，此計畫已經內政部都委會審議通過，明年完成補辦公開展覽後，報請內政部核定及發布實施。

市長黃偉哲表示，南科園區第1、2期的建廠用地出租率超過99％以上，總面積約1000公頃的園區發展已趨近飽和，因此配合行政院核定南科第3期擴建計畫，加速推動都市計畫變更程序。

南科3期的開發預估引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，將創造4900個就業機會及390億元年均產值，可望進一步延續南部科學園區高科技產業動能，建構南台灣高科技產業廊帶，引領南部地區整體產業發展，達到產業與地方共榮共生及接軌國際的目標。

發局長莊德樑說，南科3期選址以台糖土地為主，範圍北起區道南134線 (民生路)、南至國道8號北側，鄰近還有樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越。全案因應八角寮疑似考古遺址區域，依環境影響評估審查結論調整規畫為38.9公頃事業專用區、45.5公頃公共設施用地，以兼顧文化保存、產業及地方發展需求，並劃設約32.1公頃兼供滯洪池使用的公園用地及綠地。

南科 行政院 內政部

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