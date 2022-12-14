快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

雲林林內偏村馬路「這樣鋪」 今通車村民笑了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內林茂村活動中心前路面一次碰上2起道路施工案，村民憂心通行問題，協調後順利節省工期，還省下百萬經費。記者陳苡葳／攝影
雲林林內林茂村活動中心前路面一次碰上2起道路施工案，村民憂心通行問題，協調後順利節省工期，還省下百萬經費。記者陳苡葳／攝影

雲林林內林茂村活動中心前道路原本不好走，9月自來水公司恰有管線工程將重鋪路面，孰料「路尾」也剛好有縣府道路工程，不少村民擔心施工期拉長，整條路恐得封閉一段時間無法走，經施工單位相互協調，幸縮短工期，路面品質也提升，甚至還省下百萬公帑，今如期開放人車通行。

自來水公司斗六服務所9月在林茂村台水加壓站至茂興橋，實施長約1.2公里的管線工程，表定11月鋪路面柏油，但同時縣府工務處自茂興橋至林茂村活動中心進行長約800公尺的路面施工工程，其中重疊路段長500公尺。

林茂村民反映，常見施工後路面重刨，無論施工幾次，就封路幾次，造成通行極大不便；這條路是當地重要道路，擔心分2次施工「路不知要封多久才能走？」

自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯今天表示，經與工務處協調管線及路權等施工排程，達成最後施工者鋪回路面共識，除減少民眾交通不便、完善路平功能，另省下工程經費120萬元，可再鋪設林內湖本村、斗六楓樹湖等路段鋪面。

林茂村長張維達說，鋪路日期大概3天「說長不長、說短不短」一次施工除不必重複挖路，村民有感能省去很多麻煩，加上影響時間變小，願意暫時繞行防汛道路，感謝相關單位橫向聯繫協調，解決村民困擾。

雲林林內林茂村活動中心前道路重鋪後開放通行，村民大讚「施工質優、路超平！」記者陳苡葳／攝影
雲林林內林茂村活動中心前道路重鋪後開放通行，村民大讚「施工質優、路超平！」記者陳苡葳／攝影
雲林林內林茂村活動中心前路面一次碰上2起道路施工案，村民憂心通行問題，協調後順利節省工期，還省下百萬經費。記者陳苡葳／攝影
雲林林內林茂村活動中心前路面一次碰上2起道路施工案，村民憂心通行問題，協調後順利節省工期，還省下百萬經費。記者陳苡葳／攝影

斗六 雲林 內湖

延伸閱讀

宜蘭福德溪北側防汛道路拓寬成8公尺 今天通車

好消息！宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重生 新橋12月18日通車

南科通勤福音！北外環3期與安定北園五路通車節省時間

山豬湖生態親水園區熱門景點 遇小雨路面積水難行挨批

相關新聞

交通衝擊太大！台南開元陸橋緩拆、東門陸橋27日封路

台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，對於市區交通影響甚鉅，經南市府與交通...

修壞了！台南火車站日治瓷磚被敲毀 台鐵局要求償

日治時期1936年完工的台南火車站，至今已有八十六年歷史，也被列為國定古蹟，台鐵局配合地下化工程，2017年展開車站古蹟...

雲林林內偏村馬路「這樣鋪」 今通車村民笑了

雲林林內林茂村活動中心前道路原本不好走，9月自來水公司恰有管線工程將重鋪路面，孰料「路尾」也剛好有縣府道路工程，不少村民...

台南市區首座青少年跑跳遊戲場搶先看 預計春節前啟用

台南市區首座公園青少年跑跳遊戲場近日完工，位在北區福德里的希望公園內，設施包括有1座7公尺長、兼具攀岩及攀牆繩索的攀爬牆...

「大大武花大武花」走入歷史？大東夜市驚傳租約將到期　台南市府給答案了

image source:翻攝台南市市場處文／姜雅馨許多觀光客來到台南除了會走訪知名景點，也會到夜市品嚐道地美食，「大大武花大武花」的口訣更是讓台灣人琅琅上口，《DailyView網路溫度計》「玩台南

來後壁菁寮更好逛 農會「布穀農創館」下月開幕

台南後壁菁寮社區近年來成功掀起農村旅遊熱潮，後壁農會利用閒置稻穀倉庫改裝名為「布穀農創館」，未來展售青農及後壁在地米推廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。