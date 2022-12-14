雲林林內偏村馬路「這樣鋪」 今通車村民笑了
雲林林內林茂村活動中心前道路原本不好走，9月自來水公司恰有管線工程將重鋪路面，孰料「路尾」也剛好有縣府道路工程，不少村民擔心施工期拉長，整條路恐得封閉一段時間無法走，經施工單位相互協調，幸縮短工期，路面品質也提升，甚至還省下百萬公帑，今如期開放人車通行。
自來水公司斗六服務所9月在林茂村台水加壓站至茂興橋，實施長約1.2公里的管線工程，表定11月鋪路面柏油，但同時縣府工務處自茂興橋至林茂村活動中心進行長約800公尺的路面施工工程，其中重疊路段長500公尺。
林茂村民反映，常見施工後路面重刨，無論施工幾次，就封路幾次，造成通行極大不便；這條路是當地重要道路，擔心分2次施工「路不知要封多久才能走？」
自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯今天表示，經與工務處協調管線及路權等施工排程，達成最後施工者鋪回路面共識，除減少民眾交通不便、完善路平功能，另省下工程經費120萬元，可再鋪設林內湖本村、斗六楓樹湖等路段鋪面。
林茂村長張維達說，鋪路日期大概3天「說長不長、說短不短」一次施工除不必重複挖路，村民有感能省去很多麻煩，加上影響時間變小，願意暫時繞行防汛道路，感謝相關單位橫向聯繫協調，解決村民困擾。
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