台南市區首座青少年跑跳遊戲場搶先看 預計春節前啟用

台南市區首座公園青少年跑跳遊戲場近日完工，位在北區福德里的希望公園內，設施包括有1座7公尺長、兼具攀岩及攀牆繩索的攀爬牆，還有垂吊平衡木、爬繩區、蹦床等，活動難度較高具有挑戰性，地面層適合6歲以上幼童或青少年，環保塑木區則可讓12歲以上青少年鍛鍊，預計農曆過年前啟用。

市長黃偉哲指出，希望公園青少年跑跳遊戲場是由市府補助北區公所500萬元工程經費，在公園中央綠地打造近百坪的特色遊戲場，可讓青少年、幼童自由跑跳，場內設有各式各樣的體能訓練設備，富有趣味性，對成年人也很適合，最重要的是有特別著重安全性，希望大家在該場域安全、快樂遊戲。

北區希望公園青少年跑跳遊戲場8月底開工，近日完工，設施包含1座七公尺長兼具攀岩及攀牆繩索的攀爬牆，還有鍛鍊上肢的攀爬架，訓練上下肢的爬繩區及垂吊平衡木，整體遊具設備採環形配置，創造多樣的活動型態，是一座具挑戰性及活動難度較高的特色遊戲場。

北區區長李皇興表示，遊戲場中央區域設置蹦床、細礫石坑及遮陽設施，豐富這次跑跳的設計主題，也提供給3歲至12歲學童，在地面跑跳及舒適活動的遊戲空間，目前工程正在辦理驗收及第3檢驗單位檢測階段。

此次公園改造由里長及居民、公民團體多次討論，除符合家長、孩童使用需求，也沒有移除既有喬木，兼顧維護自然環境。另外，希望公園周邊尚有文元公園及鄭仔寮公園等多處公園綠地，公所明年將搭配不同型態主題，陸續改造特色遊戲場。