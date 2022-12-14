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來後壁菁寮更好逛 農會「布穀農創館」下月開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
遊客來台南後壁菁寮旅遊將更好逛， 農會「布穀農創館」下月開幕，目前加緊趕工中。圖 ／後壁農會提供
遊客來台南後壁菁寮旅遊將更好逛， 農會「布穀農創館」下月開幕，目前加緊趕工中。圖 ／後壁農會提供

台南後壁菁寮社區近年來成功掀起農村旅遊熱潮，後壁農會利用閒置稻穀倉庫改裝名為「布穀農創館」，未來展售青農及後壁在地米推廣據點，預計春節前啟用。

「布穀農創館」，位於後壁農會菁寮辦事處後方倉庫群1號倉庫，為民國57年落成，

早期為台灣省糧食局公糧倉庫，後壁農會爭取水保局經費修復，作為餐廳、農特產品展售中心，當時取名為「糴糶棧」，2016年曾短暫招租迄今閒置逾5年。

後壁菁寮社區這幾年成為新興旅遊景點，該「糴糶棧」又位於菁寮老街旁，可連成一氣，農會總幹事林怡歆上任後，認為閒置未活化相當可惜，希望順勢搭上後壁菁寮掀起旅遊商機進一步活化。

林怡歆今年3月向農委會簡報爭取近1000萬元補助獲通過，重新命名「布穀農創館」，目前正進行整修作業，將在入口處架設木構竹籬深化農村意象，營造溫潤質樸場域，相關工程預計本月底完成，下月初試營運，趕在農曆春節前夕，在1月14日開幕，希望能帶動滿滿人氣。

林怡歆說，「布穀農創館」約有160坪，未來複合式利用，也是綠色照顧點，除販售後壁農會自營品牌好食好物，也集合眾多農會特產，更鼓勵在地小農生產產銷履歷、友善無毒蔬果上架，讓消費者能於產地購買價格實惠農產品。

地方人士說，這座倉庫民國57年完成迄今，活化後結合菁寮近年來農村旅遊熱潮，將成為在地農特產活廣告最佳據點。

遊客來台南後壁菁寮旅遊更好逛，後壁農會「布穀農創館」下月開幕，圖為示意圖。圖 ／後壁農會提供
遊客來台南後壁菁寮旅遊更好逛，後壁農會「布穀農創館」下月開幕，圖為示意圖。圖 ／後壁農會提供

農會 春節 農村旅遊

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