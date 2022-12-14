王美惠會勘4間嘉市學校 國教署：全力挹注經費
加強校園活動的安全性、擴充校內設施設備，立委王美惠13日會勘嘉市港坪國小的聯外排水工程、大業國中戶外安全地面工程、北園國中學生活動中心天花板等設施、民族國小學生戶外活動地面整平工程；國教署副署長許麗娟說，已了解學校真正的需求，中央會盡力挹注經費。
王美惠13日辦「嘉義市國中小充實設施設備計畫」會勘，會同教育部國教署、體育署等單位人員，前往嘉市4所國中、小學考察。
王美惠說，4間學校有的需求，包括因地坪有高低差，學童易發生意外，由校方先行提出需求，透過請國教署實地考察來檢視。
會勘中，國教署副署長許麗娟表示，國教署已了解學校真正的需求，中央會盡力挹注經費，維護友善校園環境；體育署則指出，學校如有需要，會協助學校改善，例如汰換室內球場地板，讓學生在安全無虞的環境中訓練。
另，王美惠說，嘉市有「管樂之都」的稱號，許多小學都有購買管樂、打擊樂等設備，會勘時也有請國教署補助，並列案追蹤。
王美惠也提及，感謝市府大力支持嘉市國中小設施、設備，未來中央與地方攜手合作，持續優化校園設備。
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