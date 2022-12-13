修壞了！台南火車站日治瓷磚被敲毀 台鐵局要求償

日治時期1936年完工的台南火車站，至今已有八十六年歷史，也被列為國定古蹟，台鐵局配合地下化工程，2017年展開車站古蹟修復，不料卻發生「修壞了」的意外，導致古蹟外牆磁磚被敲除等破壞，監察院為此發文糾正台鐵局。對此，台鐵局長杜微表示，會待收到糾正案函文後，依照監院修正內容做改進。

監察委員林國明、王美玉及葉宜津調查發現，台鐵局辦理國定古蹟台南火車站修復工程，未經文化部核准，逕自拆除丟棄應保留之外牆布紋磚、窗框磚、衛浴設備等，導致文化資產遭受不可逆之損害，監察院交通及採購委員會、教育及文化委員會聯席會議於今天通過林國明、王美玉及葉宜津所提調查報告及糾正案。

台鐵局表示，當初委託國內某知名建築師事務所設計監造，卻因監造不利，人未在現場，發生施工廠商未依照核定計畫施工的意外，把古蹟監造得亂七八糟，已在今年十一月底和該建築師事務所終止契約，並遞狀請求損害賠償。

台鐵局表示，將會委託第三單位作清點結算，目前已請台南土木技師工會、台南結構技師工會去現場看過，了解車站古蹟還有哪些還沒有修復，將另案發包。

台鐵局表示，原本修復工程要在去年完工，如今會等清點結算結果出爐，並尊重文化部給的專業意見，改採專案管理標，目前正在籌辦中，預計明年2月重新招標。