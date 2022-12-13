台南白河替代役造福鄉里 「大放役彩」成果發表

台南市白河區公所申請替代役邁入第6年，結合社造役及長照役持續深耕地方，改造7間活動中心，執行超過200場課程，獲內政部役政署肯定，今天成果發表並表揚績優役男。

白河區公所今天在庄內外角里聯合活動中心辦理「111年白河區替代役大放役彩成果發表」，役政署副署長徐健麟、台南市長黃偉哲等人到場共襄盛舉，並致贈感謝狀及慰問品給4名役男。

徐健麟致詞時表示，行政院109年3月核定將替代役役男參與社區營造及公益服務工作列入社會役役男勤務項目後，積極推動役男參與兩造（照）雙役工作，除召開相關會議，辦理講習外，並函頒相關計畫，希望與各地方政府共同帶領役男，投入關懷長者、改造區里，實現「青銀共融、暖心互動」幸福社會。

黃偉哲表示，替代役除了是公部門的得力助手，也可以運用自身專長幫助鄰里社區營造，很高興看到白河區4名役男在服役期間發揮專長，深入鄰里與民同樂，為在地注入不同的想法，以多方面向活化在地特色。

白河區公所指出，受表揚的4名替代役分別為具醫療背景李威德及董柏佑、室內設計背景陳啟東、城鄉環境背景林家頡，服役期間投入社區照顧長者，以自身專才制定「大放役彩」計畫，設計並執行一連串課程，以日常會使用的物品為主軸，做出合乎在地文化的小物，暨符合環保要求，也能強化社區意識。

替代役男也與長者們一同製作冰皮月餅、彩繪杯墊及杯套，增進長者們的認同感，並以白河在地的蓮藕、蓮子、蓮蓬來彩繪庄內外角里聯合活動中心，更構思多項能提升動作協調性的趣味競賽項目，在今天活動中與當地長者們同樂。