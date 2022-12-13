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推動身障就業卓越 台南勞工局和這2機構獲金展獎3冠王
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今天於市政會議表揚勞工局、安南醫院及伊甸社會福利基金會台南職重中心，黃偉哲表示，獲金展獎的3個單位，剛好代表3個不同類型的組織團體，值得南市府各機關及私部門學習，盼各機關及企業團體除了依法進用，也能進一步多進用身心障礙朋友，為身心障礙朋友打造更好的就業環境。
勞工局表示，金展獎是勞動部為獎勵全國促進身心障礙者工作績優單位所設立的獎項，目前已邁向第20屆，本次勞工局推動身障就業服務一條龍，獲公部門-進用身心障礙者績優獎；安南醫院則榮獲私校、團體組進用身心障礙者績優獎；財團法人伊甸社會福利基金會台南職重中心則拿下促進身心障礙者就業績優獎。
安南醫院不僅足額進用身障員工，且提供的職種多元，從社工員、護理督導、人力資源人員到一般庶務人員都有聘用；伊甸社會福利基金會近3年來提供306位身障者就業服務，更高達有85%的服務對象經過服務後均能穩定就業。
勞工局指出，台南市再度榮獲金展獎的「三冠王」，顯示台南市公私部門都努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進。足額聘用身心障礙者的家數比例為六都第一名，相信未來各單位在聘用身心障礙者及促進身心障礙者就業上，將會互相仿效提升，持續響應希望家園的理念。
此外，台南市公私部門亦踴躍採購庇護工場產品，不僅提高庇護工場營收，讓身心障礙者能有穩定工作，更鼓勵與肯定其工作能力，讓他們找回自信。
統計去年採購金額累積達1300萬元，較前年增加30%，黃偉哲除了在市政會議上，表揚去年度採購庇護工場產品前幾名的機關企業團體，也呼籲各界辧理活動、或召開會議時，若要準備餐盒或印製資料等，能多選擇身心障礙朋友用心製作的產品。
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