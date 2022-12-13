快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動身障就業卓越 台南勞工局和這2機構獲金展獎3冠王

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供

台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今天於市政會議表揚勞工局、安南醫院及伊甸社會福利基金會台南職重中心，黃偉哲表示，獲金展獎的3個單位，剛好代表3個不同類型的組織團體，值得南市府各機關及私部門學習，盼各機關及企業團體除了依法進用，也能進一步多進用身心障礙朋友，為身心障礙朋友打造更好的就業環境。

勞工局表示，金展獎是勞動部為獎勵全國促進身心障礙者工作績優單位所設立的獎項，目前已邁向第20屆，本次勞工局推動身障就業服務一條龍，獲公部門-進用身心障礙者績優獎；安南醫院則榮獲私校、團體組進用身心障礙者績優獎；財團法人伊甸社會福利基金會台南職重中心則拿下促進身心障礙者就業績優獎。

安南醫院不僅足額進用身障員工，且提供的職種多元，從社工員、護理督導、人力資源人員到一般庶務人員都有聘用；伊甸社會福利基金會近3年來提供306位身障者就業服務，更高達有85%的服務對象經過服務後均能穩定就業。

勞工局指出，台南市再度榮獲金展獎的「三冠王」，顯示台南市公私部門都努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進。足額聘用身心障礙者的家數比例為六都第一名，相信未來各單位在聘用身心障礙者及促進身心障礙者就業上，將會互相仿效提升，持續響應希望家園的理念。

此外，台南市公私部門亦踴躍採購庇護工場產品，不僅提高庇護工場營收，讓身心障礙者能有穩定工作，更鼓勵與肯定其工作能力，讓他們找回自信。

統計去年採購金額累積達1300萬元，較前年增加30%，黃偉哲除了在市政會議上，表揚去年度採購庇護工場產品前幾名的機關企業團體，也呼籲各界辧理活動、或召開會議時，若要準備餐盒或印製資料等，能多選擇身心障礙朋友用心製作的產品。

台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供
台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，日前榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今在市政會議表揚。圖／台南市府提供

勞工局 身障者

延伸閱讀

南市溪北地區首設智慧停車路段 新營8路段布建400席

黃偉哲認補助假牙遭扣補助款 黃敏惠：取消限制就做

黃偉哲認同李俊俋老人假牙政策 市府財政負擔得起

影／綠色魔法日台南沙崙登場 黃偉哲呼籲支持綠色環境

相關新聞

修壞了！台南火車站日治瓷磚被敲毀 台鐵局要求償

日治時期1936年完工的台南火車站，至今已有八十六年歷史，也被列為國定古蹟，台鐵局配合地下化工程，2017年展開車站古蹟...

推動身障就業卓越 台南勞工局和這2機構獲金展獎3冠王

台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今天於市政會議表揚勞工局、安南醫...

嘉縣162觀光軸線協會與可樂旅遊簽MOU 觀光成果發表

嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會，攜手知名旅遊集團可樂旅遊與新成立的嘉縣162觀光軸線聯盟發...

藍營強調「台南不是爐碴的故鄉」 環局：勿枉勿縱執行公權力

台南市議會國民黨團今天針對台南地檢署起訴郭再欽學甲爐碴案，除批黑金，並籲請檢察官除惡務盡，強調台南不是爐碴的故鄉，更不是...

台南正副議長國民黨、民進黨將合作？郭信良笑笑回應

下屆台南市正副議長選舉，國民黨市黨部和國民黨團上午開會，黨部主委林進旺說，目前仍是全力支持副議長李文俊爭取連任，至於議長...

台南療癒布藝師進入社區 為長輩改造具紀念舊衣或物品

台南市社會局與社團法人女性權益促進會今天在社福大樓舉辦台南市布藝圓夢工坊成果發表會，展現14位布藝師一年來的培育成果，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。