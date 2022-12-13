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嘉縣162觀光軸線協會與可樂旅遊簽MOU 觀光成果發表

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供

嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會，攜手知名旅遊集團可樂旅遊與新成立的嘉縣162觀光軸線聯盟發展協會，簽署三方合作MOU（合作備忘錄），現場展示觀光學院課程師資-國宴主廚劉邦傳，以在地特產入菜18道特色佳餚，創造觀光美食話題與價值。

文觀局推廣軸線觀光及異業結盟，今年以大林鎮、梅山鄉太平及瑞峰村為輔導區域，串聯162縣道觀光業者成立協會，是繼台18觀光產業協、166觀光軸線協會，縣府輔導成立的第3個觀光軸線協會。

162軸線上有太平雲梯、佐登妮絲城堡、梅問屋觀光工廠、沿線有茶園、雲海壯麗景觀及特色民宿群，是茶、咖啡重要產區，值得國人安排深度旅遊；開辦觀光學院邁入第3年，透過實務課程與競賽評比，提升旅宿與觀光業者接待品質與量能。

成果展由梁幼祥與國宴主廚劉邦傳帶標竿業者及學員出席，由文觀局長許有仁頒發「標竿之星」，給地方特色餐食廚藝競賽暨旅宿房務管理評比第一名業者，現場展示18道嘉義特色佳餚、禮品，公布專屬觀光學院懶舒適旅程，從竹崎茶鄉之旅一路玩到布袋漁港，品嘗全台最大肉圓。

旅宿風格營造以打造特色亮點旅宿為目標，今年遴選7家旅宿：徐徐民宿、光影民宿、高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、幸福樂民宿、阿里山月灣Villa及出水茶旅民宿，除每間補助20萬元，業者需提出50%自籌款，公私協力改造經營空間環境。

伴手禮行銷輔導以「嘉義優鮮」品牌定位，今年遴選10家業者協助包裝設計改善，11月18日帶領10家業者參與國際美食暨設備展，累計營業額效益近百萬元，訂單持續接洽中，助伴手禮業者產品上架到momo電子商務平台，增加多元的銷售通路。

嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉縣府提供
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