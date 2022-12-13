藍營強調「台南不是爐碴的故鄉」 環局：勿枉勿縱執行公權力

台南市議會國民黨團今天針對台南地檢署起訴郭再欽學甲爐碴案，除批黑金，並籲請檢察官除惡務盡，強調台南不是爐碴的故鄉，更不是黑金和黑槍的故鄉。環保局也針對爐碴案回應，強調市府以毋枉毋縱的態度，執行公權力，戮力降低危害環境情事發生。

台南市議會國民黨團怒批民進黨中執委郭再欽，賴清德擔任台南市長時，在學甲大量埋填爐碴，並指當年賴清德宣稱抵制黑金議長，2百多天不進議會，問賴清德要選黨主席，是否繼續支持黑金選議長？並請檢察官除惡務盡，繼續追查光電黑金案。

環保局回應說，明祥馨公司2011年4月1日為環保局核可的爐碴再利用機構，收受的爐碴，必須依規定做成符合標準之產品，使用在合乎規定的用途。

此外，2015年間發現明祥馨公司收受的爐碴未依經濟部公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地。環保局於同年9月21日採最嚴格的裁處，斷然廢止再利用機構身分，並限期改善且於隔年即挖除5萬餘噸爐碴。

環保局說， 2019年發現明祥馨公司也在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，同年環保局在台南地檢署偵辦期間，主動檢具案卷函送南檢全力配合調查。

另2020年學甲爐碴案農地預估清理數量達3.3萬公噸，環保局要求業者必須在180工作天內清運完畢，業者挖除期間環保局每日派員現場監督管控清運並直播，共挖出4萬3千餘噸。環保局分別在2020年底及2021年初，兩次邀集台南市議會、環保署、市政府農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤汙染監測標準，認定清理完成。

環保局強調，不論是賴清德市長主政或是黃偉哲市長主政，都以毋枉毋縱的態度，執行公權力，戮力降低危害環境情事發生。