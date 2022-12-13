快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營強調「台南不是爐碴的故鄉」 環局：勿枉勿縱執行公權力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今召開記者會，向副總統賴清德喊話表態是否支持黑金議長。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今召開記者會，向副總統賴清德喊話表態是否支持黑金議長。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團今天針對台南地檢署起訴郭再欽學甲爐碴案，除批黑金，並籲請檢察官除惡務盡，強調台南不是爐碴的故鄉，更不是黑金和黑槍的故鄉。環保局也針對爐碴案回應，強調市府以毋枉毋縱的態度，執行公權力，戮力降低危害環境情事發生。

台南市議會國民黨團怒批民進黨中執委郭再欽，賴清德擔任台南市長時，在學甲大量埋填爐碴，並指當年賴清德宣稱抵制黑金議長，2百多天不進議會，問賴清德要選黨主席，是否繼續支持黑金選議長？並請檢察官除惡務盡，繼續追查光電黑金案。

環保局回應說，明祥馨公司2011年4月1日為環保局核可的爐碴再利用機構，收受的爐碴，必須依規定做成符合標準之產品，使用在合乎規定的用途。

此外，2015年間發現明祥馨公司收受的爐碴未依經濟部公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地。環保局於同年9月21日採最嚴格的裁處，斷然廢止再利用機構身分，並限期改善且於隔年即挖除5萬餘噸爐碴。

環保局說， 2019年發現明祥馨公司也在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，同年環保局在台南地檢署偵辦期間，主動檢具案卷函送南檢全力配合調查。

另2020年學甲爐碴案農地預估清理數量達3.3萬公噸，環保局要求業者必須在180工作天內清運完畢，業者挖除期間環保局每日派員現場監督管控清運並直播，共挖出4萬3千餘噸。環保局分別在2020年底及2021年初，兩次邀集台南市議會、環保署、市政府農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤汙染監測標準，認定清理完成。

環保局強調，不論是賴清德市長主政或是黃偉哲市長主政，都以毋枉毋縱的態度，執行公權力，戮力降低危害環境情事發生。

賴清德 農地 郭再欽 廢棄物 黃偉哲

延伸閱讀

爐碴案台南藍營要賴清德表態反黑金議長 綠：無端牽扯

台大這屆將同時出現三大黨2024總統候選人？他點出校友重聚預期盛況

【專家之眼】大陸對我經濟施壓劍指賴清德？

民進黨主席補選 賴清德今派人領表擇日登記

相關新聞

修壞了！台南火車站日治瓷磚被敲毀 台鐵局要求償

日治時期1936年完工的台南火車站，至今已有八十六年歷史，也被列為國定古蹟，台鐵局配合地下化工程，2017年展開車站古蹟...

推動身障就業卓越 台南勞工局和這2機構獲金展獎3冠王

台南市推動身心障礙者就業服務績效卓越，榮獲勞動部第20屆「金展獎」三冠王，台南市長黃偉哲今天於市政會議表揚勞工局、安南醫...

嘉縣162觀光軸線協會與可樂旅遊簽MOU 觀光成果發表

嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會，攜手知名旅遊集團可樂旅遊與新成立的嘉縣162觀光軸線聯盟發...

藍營強調「台南不是爐碴的故鄉」 環局：勿枉勿縱執行公權力

台南市議會國民黨團今天針對台南地檢署起訴郭再欽學甲爐碴案，除批黑金，並籲請檢察官除惡務盡，強調台南不是爐碴的故鄉，更不是...

台南正副議長國民黨、民進黨將合作？郭信良笑笑回應

下屆台南市正副議長選舉，國民黨市黨部和國民黨團上午開會，黨部主委林進旺說，目前仍是全力支持副議長李文俊爭取連任，至於議長...

台南療癒布藝師進入社區 為長輩改造具紀念舊衣或物品

台南市社會局與社團法人女性權益促進會今天在社福大樓舉辦台南市布藝圓夢工坊成果發表會，展現14位布藝師一年來的培育成果，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。