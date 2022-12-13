台南正副議長國民黨、民進黨將合作？郭信良笑笑回應

下屆台南市正副議長選舉，國民黨市黨部和國民黨團上午開會，黨部主委林進旺說，目前仍是全力支持副議長李文俊爭取連任，至於議長是和民進黨合作或和郭信良結盟，李文俊說都是可能選項；民進黨團召集人林志展說，朝野共治讓府會和諧，市政推動順暢，創新新的政治局面，也樂觀其成，近日就會拜訪無黨及國民黨尋求支持，郭信良聽了後說這樣選民不會錯亂嗎？其他就不予置評。

國民黨台南市黨部主委林進旺和議會黨團成員上午閉門會議一個多小時，主委林進旺說，目前還是全力支持李文俊連任副議長，對於議長還沒有定論，和民進黨或無黨籍郭信良合作都是一個選項，李文俊也說，都不排除，最近因車禍都沒有出去拜訪，但一定會為國民黨創造最大的利益。

屬泛綠的無黨籍議長郭信良尋求連任，但民進黨團推舉邱莉莉和林志展為正副議長參選人，擔任黨團總召的林志展對於國民黨拋出不排除可以合作，林志展說，選民建出議員是要為民眾服務，不是為了爭權奪利，朝野共治也樂觀其他，和邱莉莉議員最近已安排拜訪無黨聯盟及國民黨尋求支持，但不會拜訪郭信良議長。

郭信良聽到後笑笑說，選民不會錯亂嗎？其他的就不做評論。

國民黨團上午進行新年度幹部名單交接，書記長蔡育輝，副書記長林燕祝、方一峰、曾培雅；發言人王家貞、蔡淑惠、蔡宗豪。中午在福樓餐敘，由市黨部主委林進旺主持，蔡育輝表示，主委和黨團最大的願望是李文俊副議長連任，目前由副議長李文俊爭取支持，黨團全力支持。

台南市長黃偉哲到場祝賀並尋求支持，他說，新的會期還有明天臨時會就開始，拜託議員幫忙，也感謝過去4年在郭信良議長及黨團議員的努力下，讓市政推動順利。