台南市文化局鹽水發表「漫月美行動」 12組藝術家作品

台南市文化局今天在鹽水發表以「我們」為主題，12組藝術家團隊9件藝術作品及10件常設作品，周末17日在6條街區巷弄及老屋空間，展現藝術實驗與在地共創的成果。

文化局表示，為迎接兔年，月之美術館的作品「兔子驚喜」結合14個據點和地方商家，16個賓果闖關方式讓遊客參與感受不同的觀展與體驗。

17日晚上6點半開幕將在月港廣濟宮王爺廟廟埕舉行，邀請荷蘭美聲歌手馬丁及台南市民族管絃樂團演出，也有巷弄市集及街頭藝人，邀請遊客在明年「月津港燈節」登場前搶先感受鹽水小鎮之美。

文化局表示，參展團隊日本藝術家阿部乳坊帶來《永恆的時間旅者／河川之流瀉 時光之流逝》，連結旅人系列與泰戈爾詩集《飛鳥集》詩作製成，特別融入鹽水在地老虎香包意象。

團隊「有用主張」則與「例外製作」合作在造月工坊設置《苗木林森》與《一個屋簷下》，分別以巨化芽苗從綠地竄向天際以及鏡面反射小屋，引導觀眾走進巷弄及探索周遭場域。

擅長機械動力的藝術家葉柏青在赤兔製造所展出《1/2鏡月》；團隊「雜波創造」在魚鱗巷打造作品《E 100bpm》，邀請民眾敲擊琴鍵，發光的海燕穿越巷弄，照亮港口與夜空。「森屾創作工作室」改造連成巷作品以《月之流域－星河》登場，引領民眾「走進浩瀚星河」。

月之美術館、在地團隊禹禹藝術工作室今年與月港廣濟宮王爺廟及巷內居民、奇美奇憶學堂、義竹國中、橋南社區、歡雅國小、坔頭港國小、月津國小、明達中學、南臺科大、日青家藝術工作室合辦11場工作坊，彩繪450顆燈籠，在王爺廟巷呈現《點亮‧我們》策展主題，亦有王爺廟守護「境」內的概念。