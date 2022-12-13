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因應越南蚵低價競爭…嘉義縣強化東石蚵競爭力 建立溯源剖蚵示範場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供

嘉義東石鄉是全國最大牡蠣（蚵）產地，隨著貿易自由化，越南進口廉價蚵增多，衝擊國產蚵，縣府強化國產蚵競爭力，提供消費者安心牡蠣，推動導入農產品生產追溯溯源制度，輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。

副縣長劉培東與農業處長許彰敏、嘉義區漁會代表等，與蚵農發表成果，讓各界看見蚵產業轉變與契機。縣府導入農產品生產追溯的溯源制度，深入蚵農家戶推廣，新增53戶蚵農加入溯源體系，在商品貼上農產品生產追溯條碼（QR-Code），揭露生產資訊（包括經營業者、產地來源及產品資訊），進行品質自主管理，增加東石蚵信賴感。

縣府遴選5家自產自銷剖蚵場所，改善場域環境及作業設備，打造舒適衛生現代化示範場；傳統剖蚵場環境簡陋、悶熱、髒亂，給消費者不衛生感受，剖蚵人員長期在高溫低矮工作桌作業，不舒適易職業傷害。

改善後剖蚵示範場，是密閉室內場域，裝設冷氣維持冷房溫度，設置保冷容器盛裝蚵肉，讓剖好蚵肉維持低溫，保持新鮮品質，提高工作桌高度，減少作業人員姿勢不良不適及傷害；透過場域改善，提升蚵肉的品質，降低食安隱憂，提供剖蚵人員的工作舒適度。

劉培東說，淺海牡蠣養殖是嘉義沿海重要產業，縣長重視指示農業處積極輔導推動蚵產業提升計畫，導入溯源制度、剖蚵場域改善建立示範點、建立東石蚵共同品牌及包裝、通路媒合等，與進口蚵市場區隔，未來持續辦理，提升國產蚵競爭力。

嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣府輔導53戶蚵農導入溯源制度，補助建置5處剖蚵示範場域，上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會。圖／嘉義縣府提供

東石 嘉義

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