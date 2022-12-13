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大台南尋蹤旅遊地圖 搜尋府城客家蹤跡

中央社／ 台南13日電

台南市政府客家事務委員會今天宣布推出「阿亮牯與阿琴妹－大台南客家線上尋蹤旅遊地圖」，由IP角色人物「阿亮牯」與「阿琴妹」用客語帶領遊客尋找府城客家蹤跡。

台南市政府客家事務委員會今天發布新聞稿指出，15世紀及16世紀大航海時代，客家先民東渡台灣，發展多元豐富且獨具特色的客家文化，台南則是客家先民在大航海時代渡過黑水溝登陸台灣的門戶之一。

台南市客委會主委古秀妃表示，台南市客家人口逾13萬人，散居各行政區，在楠西區、白河區、東山區留下早期移居的歷史痕跡，民國後，不少客家人因就學、工作、結婚等因素到台南打拚，府城處處有客家。

台南市客委會特地開發「阿亮牯與阿琴妹－大台南客家線上尋蹤旅遊地圖」，設計IP角色人物「阿亮牯」與「阿琴妹」，展開府城尋「客」之旅，走訪台南50個和客家有關的景點。

台南客家景點，包括著名古蹟擇賢堂、三山國王廟，楠西區、白河區等客家古厝、熱門風景區及客家人經營特色店家；遊客在50處客家景點及50處台南遊客中心、藝文場館、觀光景點，可透過「阿亮牯與阿琴妹－大台南客家線上尋蹤旅遊地圖」QR code圖卡，以手機掃描連結景點客語導覽及中文簡介，深入了解客家文化。

台南市客委會也開發「梅嶺客蹤大搜查」觀光主題地圖，結合楠西好吃好玩的景點，以時間軸呈現楠西客家先民從清領、日治、民國的產業文化發展，認識客家族群在楠西地區的發展歷史。

台南 客委會 白河

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