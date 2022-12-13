嘉南農田灌區明年1期作節水補助明天申請 稻農自嘲放無薪假

入冬枯水期，嘉南地區稻作主要供灌水源曾文水庫，蓄水率低於3成，水情嚴峻，農委會公告明年一期稻作嘉義與台南白河共8900公頃，將啟動大區輪作全面節水措施，鼓勵休耕、轉作雜糧旱作，每分地補助9600元，比種稻划算，明天起到27日，在農水署嘉南管理處各工作站受理申請，假日無休，相關產業鏈種苗、代耕業也有救助。

明年節水補助額，比2年前旱象嚴重停灌還多，農民大多能接受，農民自嘲下個月過年後，不必下田，放無薪假，對佃農關心補助額是否發給地主，農水署朴子管理處說，補助發給實際耕作者。

節水實施範圍嘉義、台南，停灌估計可節省曾文及烏山頭水庫3億噸農業用水，調配供應民生及工業用水，農水署估計停灌補償約花20億元，停灌農民禁種水稻，改種綠色環境給付綠肥、景觀作物，鼓勵轉作作物，每公頃補助9.6萬元（每分地9600元）；不種稻，種的不是農糧署鼓勵的項目，每公頃8.5萬元。

停灌區域不可種高麗菜、大白菜及青花菜，上次百年大旱停灌面積7.4萬公頃；這次侷限嘉南水庫灌區，休耕什麼都不耕種，每公頃8.5萬補助，但要翻耕。

縣府農業處說，嘉南全面節水措施，產業救助包括，育苗業者每公頃救助250箱，已育秧苗、減育秧苗補償救助，分別是35元/箱、10元/箱；代耕業者按經濟經營規模計算，申請地點: 當地育苗協會及農糧署南區分署；稻穀烘乾業者按乾燥機總設置容量與烘乾批次計算，烘乾每批次救助330元/公噸，申請地點: 當地米穀公會；還有稻米產銷契作集團產區；育苗業、代耕業說，救助金可接受，農藥、肥料代耕業者未列入救助。