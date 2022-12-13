南市溪北地區首設智慧停車路段 新營8路段布建400席

台南市熱門停車地區引進智慧停車管理系統，大幅改善停車效率，交通局將地磁偵測器規畫投入新營區，年底開通台南好停APP連線，方便新營區的市民獲得停車格位即時資訊，有效協助用路人找尋新營熱點地區的空車位。

交通局長王銘德表示，目前就新營區重點停車熱區盤點，評估於南瀛綠都心及火車站周邊商業繁忙路段，優先設置地磁偵測器及導入智慧化停車服務，共規畫民治路、三民路、中山路、中正路、開元路、大同路、綠川路、綠川北街等8路段設置地磁(約400席)。

王銘德表示，為邁向智慧新都的目標，市長黃偉哲率領市府團隊各局處戮力深化市政智慧應用，交通局也透過智慧停車設備布建，並整合「台南好停APP」揭露停車位資訊運用，除讓用路人有效降低尋找車位繞駛時間，減少交通碳排放量，更以大數據資料分析應用，作為停車政策及改善交通環境參考依據，大幅提升停車管理效能，同時秉持市長黃偉哲對大台南建設平衡發展理念，將此項政策導入新營地區，優先布建400席智慧停車位，便利民眾停車使用。

交通局表示，為利整體布建作業，已先將該區域停車位標線及編號改善繪設，將於12月13日起進行地磁鋪設作業，預計年底前可開放民眾透過APP查詢周邊路邊停車位即時剩餘格位資訊及導引功能。該服務同時亦可蒐集路段停車使用率，未來透過與地方持續溝通檢討，可適時規畫相關停車管理機制。