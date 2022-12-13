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愛心里長臉書募480份年菜送貧戶2天達標 退休警員生病種菜認捐4份

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
李姓退休警員身體不適，住院8天，種的青花菜收成後銷售2萬元不到，他拿出4千元捐做愛心年菜。圖／楊石旭提供
李姓退休警員身體不適，住院8天，種的青花菜收成後銷售2萬元不到，他拿出4千元捐做愛心年菜。圖／楊石旭提供

連任的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，2014年在臉書募捐發送愛心年菜，提供給里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，愛心年菜逐年擴增，從第1年30多份至今8年，今年訂480份目標，愛心臉友匯聚，2天達標，愛心年菜發送範圍對象，從文化里擴充至全市，以及鄰近的六腳、東石鄉，朴子警分局員警每年加入發送年菜到府。

楊石旭說，有人默默做公益，很少讓人知道，就像退休的李姓警員一樣，在警察機關服務多年退休後，回家繼承父親菜園，學會種植技術，靠一雙手將一畝青花菜3分田，日出而作、日入而息，迎著夏收、秋收。

1個月前青花菜收成，李姓退休警員身體不適，住院8天，種的青花菜，賣了近10天，收成後銷售2萬元不到，他幫忙李姓阿嬤推廣封肉，還有捐年菜做愛心，李姓退休警員義不容辭，拿出4千元愛心捐贈年菜。

楊石旭表示，李姓退休警員即使身體生病，看到弱勢族群、貧困家庭需要幫助時，仍願意伸出手來幫助照顧，「以小愛凝聚成能無私大愛力量，就是我們眾人的意念和力量。」

楊石旭年年發起愛心年菜，包括筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯共三樣，每份千元，他依例個人認捐10份拋磚引玉，為讓更多人加入愛心，婉謝大額認捐，目標480份，2天達標，下個月明年元月10日上午9點起發送。

文化里長楊石旭年年發起愛心年菜，包括筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯共三樣，每份千元，他依例個人認捐10份拋磚引玉，今年目標480份，2天達標，下個月10日上午9點起發送。圖／楊石旭提供
文化里長楊石旭年年發起愛心年菜，包括筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯共三樣，每份千元，他依例個人認捐10份拋磚引玉，今年目標480份，2天達標，下個月10日上午9點起發送。圖／楊石旭提供

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