嘉縣人口減議員選舉結果選區席次失衡 水上鄉最多2偏鄉無議員
嘉義縣人口跌破50萬，區域及山地原住民議員總額37席不變，議員名額計算人口基準48萬5389人，第一選區增1席，第四選區減1席，新選出議員25日就職，選舉結果與選區人口變動，席次增減相同，水上鄉選出4席最多，偏鄉老人比例高的六腳鄉，與大埔鄉是全縣唯二無議員偏鄉。
這次加入綠營，代表「國嘉隊」參選議員的縣政顧問、水上救生協會理事長呂文正，六腳鄉出身的他，上次差26票落選頭，這次被六腳鄉長選舉綠營內鬨波及，差45票又是落選頭，2次落選頭的他，日前返鄉謝票，有支持婦女落淚表達「嘸甘！」呂文正安慰。
呂文正感謝大家支持，雖然最後以45票落選，他對支持鄉親好朋友感到很抱歉，多少在外地的朋友為了支持他，專程搭高鐵回嘉投票，為了只是來肯定他這幾年對地方的努力相挺，「謝謝您們自掏腰包來投我一票，文正讓您們失望了，但請別難過，日子還是要過，支持文正的鄉親好朋友，您的大恩大德我永遠記在心裡。」
議員第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）人口減少，議員席次從7席減為6席（含席婦女保障），10人參選搶6席，競選爆炸，蔡政宜2016年服刑期滿出獄，回家鄉東石鄉經營投入選戰，獲逾9千票高票當選。反觀人口增加，席次增加1席，共8席的第一選區（水上鄉、太保市、鹿草鄉），該選區人口最多的水上鄉當選4席：藍營王啟澧、無黨楊秀琴、綠營黃榮俊及江佩曄，比人口最多民雄鄉3席，還多1席。
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