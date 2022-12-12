台南歸仁圓環標線大變換 市府：車行動線大不同更安全

台南歸仁圓環尖峰時刻經常大小車爭道、汽機車搶道、甚至人車互不相讓起衝突。市府交通局今天表示，參考國內外地區圓環運作模式，9日完成圓環標線改造，新標線已讓車流更安全、更有秩序出入圓環，觀察用路人多可依循新標誌、標線行駛，對圓環改造正面肯定。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲常接獲市民朋友關心圓環路況，特別指示交通局優先處理，其中歸仁圓環位處182線西連仁德、市區，往東串聯關廟、龍崎地區，圓環四周又有行政中心、郵局、賣場等，屬於新豐地區重要交通匯集處，用路人常反映進出圓環時因車流交織而易有事故風險、圓環內側禁行機車限縮機車騎乘空間及周邊實體人行道未完整串連造成行人通行環境不友善的問題。

王銘德指出，歸仁圓環標線改造重點是將環內車道加寬、內路肩槽化方式放大，讓行駛內環的車輛可以更平順轉向，另臨近圓環處繪設明確指向線及讓路標線，引導用路人依目標道路方向前進並留意內、外環的來車避免產生交織。

另考量標線重繪後已可明確規範車輛行駛動線，原內側禁行機慢車取消，原南側沒有實體人行道以標線型人行道補足改善，並提供庇護空間，讓行人可更安全在圓環周邊步行。