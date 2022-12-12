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阿里山冬茶減4成 梅山農會優良茶競賽今揭曉24日展售會

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱組特等獎由梅山鄉太和村郭俊麟君獲得。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱組特等獎由梅山鄉太和村郭俊麟君獲得。圖／嘉義縣政府提供

經過6天的激烈角逐，嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎為梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱組特等獎由梅山鄉太和村郭俊麟君獲得，梅山鄉農會12月24日將在梅山幸福廣場舉辦頒獎暨展售會。

嘉義縣政府委託梅山鄉農會承辦111年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，今年參加評鑑的點數，烏龍組1026點、金萱茶組384點，總共1410點；經21名初審團3天評審下，在未入圍淘汰者點占總參賽點數之23.5%，複審階段烏龍組，未入圍淘汰者點占37.1%，金萱組未入圍者點占總參賽點數之35.2%。

梅山鄉農會總幹事黃書賢表示，今年受氣候影響，冬茶減產約4成以上，相對報名點數銳減，是預期中現象，今年除了產業及藥檢外，更導入生產履歷QR Code 追溯，增加茶農與消費者參加及購買的信任度。

茶改場課長林金池指出，今年嘉義茶區在8、9月份雨量蠻多，平均有400至600公釐的雨量，所以在秋季排水較差的茶園，茶樹根系有受到損傷，秋茶生產不佳較往年少，相對影響冬茶產量，今年冬茶產量減4成以上。

今年由21位初審委員及2位主審茶改場課長林金池及前魚池分場長郭寬福，分兩階段、歷時6個工作天完成評審；林金池表示，今年首度有初審團隊進行初審，建議未來的未入圍及優等部分，可由初審團隊決定，減輕大家負擔。

縣長翁章梁說，今年冬茶雖減產4成，但品質非常好，期待透過評鑑，讓茶農朋友能相互學習田間管理及製茶技術，也透過比賽讓阿里山高山茶能有更高的能見度與認同感。

梅山農會表示，為確保國內生產者權益，並提供消費者優質、衛生安全的國產茶品，繳茶茶農須實名制繳交可追溯生產資訊(包含QRcode、產銷履歷及有機農產品)茶樣；抽樣茶乾送專業檢驗中心及茶改場檢驗農藥殘留及產地鑑別。

黃書賢指出，今年冬茶評鑑更率先配合中央政策，於比賽茶外包裝張貼(或印刷)可追溯生產資訊，更進一步確保國產茶聲譽，及維護茶農與消費者權益；梅山鄉農會將於12月24日上午9點至12點，於梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會。

嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱組特等獎由梅山鄉太和村郭俊麟君獲得。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱組特等獎由梅山鄉太和村郭俊麟君獲得。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽，今年由21位初審及2位主審，分兩階段，歷時6天完成評審。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽，今年由21位初審及2位主審，分兩階段，歷時6天完成評審。圖／嘉義縣政府提供

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