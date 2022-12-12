嘉義優鮮產品添新通路 誠品知味、康是美上市

嘉縣府自創農產品牌「嘉義優鮮」添新通路，近日與「誠品知味」及「康是美」打造嘉義優鮮專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到嘉義縣優質農特產品。

嘉義縣政府今天舉行「嘉義優鮮」新通路發表記者會，縣長翁章梁揭曉最新跨域合作的兩大品牌通路「誠品知味」及「康是美」。

翁章梁致詞指出，「嘉義優鮮」至今已累計138家業者、406項商品通過縣府認證，即日起與「誠品知味」、「康是美」打造嘉義優鮮專區，要搶攻文青及年輕市場，讓更多消費者買到優質農特產品。

翁章梁強調，「嘉義優鮮」產品針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等面向進行審查並核發認證，由政府負責品質把關，且通過的品項皆有專屬編號與貼紙，讓消費者輕鬆辨識、吃得安心。

縣府農業處表示，即日起在全台誠品知味市集以及康是美重點門市共計60個據點，都能買到嘉義優鮮的精選商品。