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台南歸仁圓環標線大改造 車輛通行動線大不同

中央社／ 台南12日電

近期歸仁地區社群網路討論熱烈議題之一，就是歸仁圓環交通環境大蛻變。台南市政府交通局今天表示，觀察完工至今用路人使用狀況與回饋情形，對於圓環改造多持正面肯定意見。

歸仁圓環位處182線上，往西連結仁德、市區，往東串聯關廟、龍崎地區，圓環四周又有行政中心、郵局、賣場，為新豐地區重要交通匯集處。交通局今天新聞稿表示，9日完成圓環標線改造，主要參考國內外地區圓環運作模式，透過標線重新佈設讓行經圓環車流更安全、更有秩序匯入或匯出圓環。

檢討以往用路人較常反映問題，包含進出圓環時因車流交織易有事故風險、圓環內側禁行機車限制壓縮機車騎乘空間，以及周邊實體人行道未完整串連，造成行人通行環境不友善等問題。

交通局王銘德指出，歸仁圓環這次標線改造重點將環內車道寬度加寬、內路肩以槽化方式放大，讓行駛內環車輛可更平順完成轉向操作；另於臨近圓環道路處繪設明確指向線及讓路標線，引導用路人依目標道路方向前進並留意內、外環來車避免產生交織。

考量標線重新繪設後已可明確規範車輛行駛動線，原本內側禁行車慢車標字即予以取消，讓各式運具都公平享有相同道路空間；最後是人行環境改善，將原本南側沒有實體人行道部分，以標線型人行道補足並提供庇護空間，讓行人可以更安全在圓環周邊步行。

交通局交通管制科長方川和提醒，道路交通安全規則明文規定行經圓環應注意事項，其中「禮讓環內車輛先行」屬用路人較常疏忽行車原則。用路人只要遵循圓環新標線、標誌指示行駛，即符合道路交通安全相關規定，除保障自身行車安全也避免遭違規取締。

人行道

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