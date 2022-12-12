72歲長者陪圓夢 雲林青年打造古坑桌球村獲競賽殊榮
雲林青年莊秉豪、陳泰廷和廖英盛改造古坑鄉民服務中心2樓閒置空間，動手裝燈管、刷油漆，放上桌球桌，讓原先老舊昏暗環境煥然一新，更導入數位桌球技戰術分析系統「桌球超新星」，將古坑打造為桌球人才培訓基地，今年參加數位發展部創業歸故里競賽，從116隊伍脫穎而出獲亞軍殊榮。
37歲青年莊秉豪帶著夢想返鄉，盼將桌球專長帶回雲林培育人才，集結同樣擁有國家A級桌球教練證的陳泰廷，以及青年廖英盛共同打造古坑桌球村，從刷油漆、換燈管，到換窗簾地墊全都親力親為，就連72歲古坑桌球協會理事長余燿誼也被感動，陪他們一起圓夢，將5卷每卷重達84公斤地墊扛上2樓。
莊秉豪說，除了改善硬體空間，也研發運動科學APP桌球超新星，結合運動健康大數據及桌球軌跡分析大數據，透過軟硬體提升運動表現與促進全民健康，為古坑創造運科培育人才和健康老化的新生活型態，也感謝縣府、公所、社區民眾支持，讓古坑桌球村獲得肯定，共同為雲林爭光。
陳泰廷說，把運動科學帶回雲林是他的初衷，雲林不缺鬥志和勇氣，但就缺了點運動科學加持，他們以科學方式分析球路，提升球員擊球動作表現，結合運動科學、訓練、飲食帶，為球員制定訓練方案，很高興把這份榮耀帶回家鄉跟大家分享，也很感謝一直幫助和支持我們的人。
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