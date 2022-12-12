雲林台西養殖文蛤大量暴斃 爭取中央現金救助
雲林台西養殖文蛤疑因氣候暖化發生大量暴斃，雲林縣府今天邀集水試所、養殖漁民勘災，縣長張麗善請受災漁民儘速向各地公所通報，農業處統整損失後將向中央爭取天然災害現金救助。
張麗善今天與農委會水試所台西試驗所副研究員周昱翰等人到台西文蛤養殖魚塭勘災，瞭解受損情形及死亡原因。
林姓漁民接受媒體聯訪說，文蛤經7、8個月養殖，這個月底就可採收供應春節市場需求，但月初陸續出現死亡情況且持續惡化，這2天僱工收成才發現全部開口死了，他養4公頃多的文蛤，損失超過新台幣800萬元。
周昱翰指出，目前看來應是11月底天氣變暖和，加上11、12月是文蛤成長期，養殖戶加強投飼料造成水質惡化導致文蛤死亡；近來天氣不穩定，建議養殖戶投料要視氣候狀況，也建議下次要養殖時，魚塭必須放乾，讓底土曝曬陽光殺菌。
張麗善說，雲林縣文蛤養殖約有3000公頃，主要養殖區域在台西、口湖、四湖及麥寮，初步了解台西養殖文蛤損失應超過5%，請受災養殖戶儘速向各地公所通報，農業處統整後將向中央爭取天然災害現金救助。
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