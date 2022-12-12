快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

雲林台西養殖文蛤大量暴斃 爭取中央現金救助

中央社／ 雲林縣12日電

雲林台西養殖文蛤疑因氣候暖化發生大量暴斃，雲林縣府今天邀集水試所、養殖漁民勘災，縣長張麗善請受災漁民儘速向各地公所通報，農業處統整損失後將向中央爭取天然災害現金救助。

張麗善今天與農委會水試所台西試驗所副研究員周昱翰等人到台西文蛤養殖魚塭勘災，瞭解受損情形及死亡原因。

林姓漁民接受媒體聯訪說，文蛤經7、8個月養殖，這個月底就可採收供應春節市場需求，但月初陸續出現死亡情況且持續惡化，這2天僱工收成才發現全部開口死了，他養4公頃多的文蛤，損失超過新台幣800萬元。

周昱翰指出，目前看來應是11月底天氣變暖和，加上11、12月是文蛤成長期，養殖戶加強投飼料造成水質惡化導致文蛤死亡；近來天氣不穩定，建議養殖戶投料要視氣候狀況，也建議下次要養殖時，魚塭必須放乾，讓底土曝曬陽光殺菌。

張麗善說，雲林縣文蛤養殖約有3000公頃，主要養殖區域在台西、口湖、四湖及麥寮，初步了解台西養殖文蛤損失應超過5%，請受災養殖戶儘速向各地公所通報，農業處統整後將向中央爭取天然災害現金救助。

漁民 雲林 張麗善

延伸閱讀

暖冬雲林文蛤死亡堆如山 縣府籲啟動天然災損救助

中選會頒當選證書 張麗善脫口說出這8字眾人笑翻

張麗善「小內閣」異動第一人是她？ 本人發文驚動外界

張麗善連任雲縣府人事小異動 成立交通工務局

相關新聞

台南歸仁圓環標線大變換 市府：車行動線大不同更安全

台南歸仁圓環尖峰時刻經常大小車爭道、汽機車搶道、甚至人車互不相讓起衝突。市府交通局今天表示，參考國內外地區圓環運作模式，...

阿里山冬茶減4成 梅山農會優良茶競賽今揭曉24日展售會

經過6天的激烈角逐，嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽今天下午成績揭曉，烏龍組特等獎為梅山鄉瑞峰村陳惠如奪得，金萱...

72歲長者陪圓夢 雲林青年打造古坑桌球村獲競賽殊榮

雲林青年莊秉豪、陳泰廷和廖英盛改造古坑鄉民服務中心2樓閒置空間，動手裝燈管、刷油漆，放上桌球桌，讓原先老舊昏暗環境煥然一...

超夢幻冬日星光大道！ 高海拔尋訪森林綠光精靈

冬夜的阿里山，天上有閃耀的星辰，森林鐵道沿途則有提著小綠燈飛舞的冬季螢火蟲。由於阿里山溪流林相豐富，山區氣溫低、濕度充足，適合螢火蟲生長繁殖，台灣共有9種冬季螢火蟲，阿里山就佔了8種，全年都可賞螢。

花仍綻放！嘉市花海生活節落幕 19日前還能欣賞

嘉義市玉山路底的花海，今年擴大規模辦花海生活節，邀風格品牌辦市集，還有美秀集團、麋先生、DSPS等樂團演出，吸引10萬人...

疫後別忘了這群人年關難過 人安基金會台南站僅募款2成

疫情、通膨影響，人安基金會台南平安站指出，許多民眾收入減少、開銷變多，光是今年防饑服務個案就增加1倍，但明年農曆過年較早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。