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花仍綻放！嘉市花海生活節落幕 19日前還能欣賞
嘉義市玉山路底的花海，今年擴大規模辦花海生活節，邀風格品牌辦市集，還有美秀集團、麋先生、DSPS等樂團演出，吸引10萬人次造訪；市府指出，活動雖昨天落幕，黃色波斯菊、百日草等正盛開中，預計19日起陸續耕鋤翻埋，作為綠肥，民眾要欣賞可把握機會。
市府建設處指出，以往花海約9公頃，今年面積增1倍、擴大為20公頃，種植黃色波斯菊、黃色百日草、白色大波斯菊等花卉，在朝露晨曦和落日餘暉照映下，更顯波瀾壯闊。
建設處表示，今年花海範圍擴大為20公頃，下半年氣候風調雨順，受惠零星幾場短暫降雨，近來黃色波斯菊及百日草完全綻放盛開，加上白天不會太冷，花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動著，吸引不少民眾搶拍美景，連日人潮爆滿。
市府提醒，花海預計19日起陸續耕鋤翻埋作為綠肥，為來年插秧耕作預做準備，想要賞花拍照的民眾，要把握最後的時間。
另，市府指出，接下來嘉義市國際管樂節30周年、開嘉—霓虹派對、全嘉藝起來跨年晚會等，精彩活動不間斷，詳細資訊可至臉書搜尋「勇媽阿惠-黃敏惠」及「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」公告。
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