疫後別忘了這群人年關難過 人安基金會台南站僅募款2成

疫情、通膨影響，人安基金會台南平安站指出，許多民眾收入減少、開銷變多，光是今年防饑服務個案就增加1倍，但明年農曆過年較早以及多項因素影響，現在年禮、防寒等募款僅有2至3成，擔心寒士在這個年恐怕不容易過。

今年重要民生物資飆漲，人安基金會因提供寒士午、晚2餐，自炊供餐食材用量大，深受疫情、通膨影響，不僅收入縮水，捐物也變少，須改變餐食內容，才能持續維持供餐。

台南平安站表示，原本個案服務約200人，今年因為疫情關係、民生物價上漲等，防饑服務逼近400人，幾乎是暴增1倍，疫情雖然趨緩，但大家聚焦選舉、拚觀光，反而對於寒士的捐款沒那麼踴躍，和過去相比實在差太多了。

台南站指出，因應疫情，每年舉辦的「寒士吃飽30」從辦桌共餐改為逐一親送年禮，明年農曆過年較早，僅剩1個多月，目前僅募款2至3成，善款銳減急需挹注。

過去曾到大陸工作的黃先生，因工作忙碌，疏於關心家庭狀況，子女對他不諒解關係惡化，後來他與妻子離婚，子女也和他斷絕往來。未料，公司之後營運不善倒閉，他因年紀已高，回台找工作四處碰壁，導致三餐不繼、居無定所，一度萌生輕生念頭，經轉介到平安站求助，協助他申請政府補助及媒合就業機會，才逐漸重獲自信，他說，希望能盡快找到穩定工作，回歸社會。

台南站表示，希望各界能用行動支持，讓窮苦人能夠過一個好年，吃飽才有力氣繼續向前。