南市環保局藏金閣年終大回饋 平價家具買1送1

台南市環保局藏金閣年終感謝大回饋，今天起推出多項年終特賣活動，包括館內5000元以上家具9折出售、戶外廣場平價家具買1送1(2件中最低價免費)、24日拍賣日底價5000元以上的拍賣品以底價9折起競標，有興趣民眾請把握機會，省荷包又環保。

環保局表示，12月24日是藏金閣的拍賣日，適逢耶誕節前夕，藏金閣將辦理二手物免「廢」市集。明年1月14日再辦理一場。環保局預計每場次募集35名攤主，即日起至12月19日9時於網路受理報名(https://forms.gle/g7JSap4G2SdM3zPJ8)。攤主帶來非食品與非藥品的免「廢」市集物品，件件均超值，甚至有免費贈送。但民眾必須完成攤主自訂的遊戲或條件，才能帶走物品。

藏金閣館內經師傅巧手修復的再生家具，向來受好評，貼白色標籤的物品，民眾可在營業日選購，黃色標籤只能在拍賣日透過競標購得。為回饋民眾愛，12月12日起至24日拍賣日中午12時止，5000元以上的白色標籤均以定價9折出售。5000元以上黃色標籤的競拍品，24日當天則是先打9折再起拍。

另戶外廣場的平價家具買一送一活動，2件家具中較低價免費，自今天起持續到明年1月19日。環保局表示，物美價廉是平價區的特色，有時候50元、100元就能將物品帶回家。 環保局表示，24日是今年最後一次拍賣日，當天還會安排其他精彩的活動，歡迎大家臉書搜尋「藏金閣」按讚追蹤，掌握第一手活動訊息。