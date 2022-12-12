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捐選舉補助款！雲林議員黃凱捐18萬元 助弱勢兒童上學
雲林縣議員黃凱連任成功，得票數6222票，可得約18萬元選舉補助款，今天在眾人見證下，將選舉補助款捐給雲林家扶中心，期許透過自己拋磚引玉，喚醒更多人對弱勢家庭關心；黃凱的大姐黃鳳也到場，與黃凱一起煮鹹、甜湯圓，溫暖雲林家扶中心成員的胃。
黃凱說，選舉補助款目前尚未核定確切金額，約可拿到18萬元，若最後拿到的錢少於18萬元，不夠的部分他再捐，會把金額補滿，感謝家扶中心長期幫助弱勢家庭兒童，這份心意不只是他自己的，也是所有鄉親一起付出的，希望拋磚引玉，鼓勵企業及社會大眾響應公益活動。
家扶中心主任廖志文說，黃凱是首名將選舉補助款捐給家扶中心的人，4年前黃凱捐出15萬元選舉補助款，今年再次連任，不忘初心再次到家扶中心，捐出18萬元幫助弱勢家庭兒童就學，將民意支持轉換為大愛，溫暖社會弱勢一隅，讓人倍感溫暖。
廖志文也說，農曆春節將至，家扶中心募集歲末年菜，鼓勵大家一起響應公益，讓弱勢家庭度過溫暖好年，詳情可洽詢「雲林家扶中心」。劃撥帳號：00349071，戶名：雲林家扶中心。贊助專線：（05)632-3200，洽雲林家扶。
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