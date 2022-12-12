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雲林議員黃凱捐選舉補助款、煮湯圓 幫弱勢家庭過好冬

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣議員黃凱（左四）、黃鳳（右四）今到雲林家扶中心煮湯圓。記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃凱（左四）、黃鳳（右四）今到雲林家扶中心煮湯圓。記者黃于凡／攝影

雲林縣議員黃凱連任成功，得票數6222票，可得約18萬元選舉補助款，今天在眾人見證下，將選舉補助款捐給雲林家扶中心，期許透過自己拋磚引玉，喚醒更多人對弱勢家庭關心；黃凱的大姐黃鳳也到場，與黃凱一起煮鹹、甜湯圓，溫暖雲林家扶中心成員的胃。

黃凱說，下周就是冬至了，特地與黃鳳一起到家扶中心煮湯圓，今年選舉補助款約有18萬元，全數捐給家扶中心，若不足18萬元會掏腰包補足，感謝家扶中心長期幫助弱勢家庭兒童，這份心意不是他自己的，是所有鄉親一起的，也鼓勵企業及社會大眾響應公益活動。

家扶中心主任廖志文說，黃凱是首名將選舉補助款捐給家扶中心的人，4年前黃凱捐出15萬元選舉補助款，今年再次連任，不忘初心再次到家扶中心，捐出18萬元幫助弱勢家庭兒童就學，將民意支持轉換為大愛，溫暖社會弱勢一隅，讓人倍感溫暖。

廖志文也說，農曆春節將至，家扶中心募集歲末年菜，鼓勵大家一起響應公益，讓弱勢家庭度過溫暖好年，詳情可洽詢「雲林家扶中心」。劃撥帳號：00349071，戶名：雲林家扶中心。贊助專線：（05)632-3200，洽雲林家扶。

雲林家扶中心主任廖志文（左）頒發感謝狀給議員黃凱（右）記者黃于凡／攝影
雲林家扶中心主任廖志文（左）頒發感謝狀給議員黃凱（右）記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃凱4連霸，捐出18萬元助弱勢兒童就學。記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃凱4連霸，捐出18萬元助弱勢兒童就學。記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃凱（左）、黃鳳（右）今到雲林家扶中心煮湯圓。記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃凱（左）、黃鳳（右）今到雲林家扶中心煮湯圓。記者黃于凡／攝影

家扶中心 雲林

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