雲林議員黃凱捐選舉補助款、煮湯圓 幫弱勢家庭過好冬

雲林縣議員黃凱連任成功，得票數6222票，可得約18萬元選舉補助款，今天在眾人見證下，將選舉補助款捐給雲林家扶中心，期許透過自己拋磚引玉，喚醒更多人對弱勢家庭關心；黃凱的大姐黃鳳也到場，與黃凱一起煮鹹、甜湯圓，溫暖雲林家扶中心成員的胃。

黃凱說，下周就是冬至了，特地與黃鳳一起到家扶中心煮湯圓，今年選舉補助款約有18萬元，全數捐給家扶中心，若不足18萬元會掏腰包補足，感謝家扶中心長期幫助弱勢家庭兒童，這份心意不是他自己的，是所有鄉親一起的，也鼓勵企業及社會大眾響應公益活動。

家扶中心主任廖志文說，黃凱是首名將選舉補助款捐給家扶中心的人，4年前黃凱捐出15萬元選舉補助款，今年再次連任，不忘初心再次到家扶中心，捐出18萬元幫助弱勢家庭兒童就學，將民意支持轉換為大愛，溫暖社會弱勢一隅，讓人倍感溫暖。