鄭成功軍隊屯墾練兵所在 柳營櫻花滯洪池特色公園動工

台南市政府推動「一區一公園」計畫，柳營區櫻花滯洪池特色公園今上午動工，現場據傳為昔日鄭成功軍隊屯墾練兵所在，預定明年7月底竣工，鄉親們都相當期待。

位於柳營國小西側的該櫻花滯洪池特色公園，面積約2公頃，現場地勢低窪，經南市府工務局核定經費1000萬元打造為公園，今天上午動工，包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、柳營區長陳玉惠、市議員蔡育輝、沈家鳳、新科議員王宣貿等人與會。

柳營區長陳玉惠說，該櫻花滯洪池，經查為昔日鄭成功屯墾練兵的重要據點，而柳營區有知名的陳永華公墓，具有濃濃明鄭時期的文化風情，因此未來滯洪池公園設施，採船型意象設計遊具，整體設計元素曲線結合高低層次變化，以不同使用者視角符合樂齡、無障礙及各種使用活動公園，未來完工將成為在地特色亮點。