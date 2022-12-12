離奇車禍「神穿越」引討論 台南交通獲獎被網友狂酸

「這是怎麼撞的？」、「難道是神穿越？」，台南市交通長期被詬病，最近卻獲得交通部的「金安獎」表揚，著名的臉書粉團「台南式」因此大酸，還有網友po出自家門口被撞的照片，直酸「交通真的超級安全」，也引發網友討論，車子怎麼會撞成這樣？

從照片看來，車頭朝向外面、但車尾卻卡在鐵門裡，網友好奇分析，如果是從外面撞到鐵門，車頭應該朝內，「難道車子是穿越了鐵門？」，離奇的神穿越引討論。

但網友也給了答案，表示應該是發生在1個月前的車禍，當時駕駛是先撞到電線桿，造成車頭嚴重凹陷，強大的撞擊力道再把車子甩進鐵門，才會形成這幅奇特景象，而且駕駛當場往生，鐵門被撞的住家也因此求償無門。

中西區長樂派出所則表示，這起車禍發生在民權路與西和路口，女駕駛可能因為工作疲勞，在沒有酒駕、大白天的情況下，自撞電線桿，再撞到住戶鐵門，目前車子還在派出所。

交通部最近公布110年道安評比成績，台南市獲得「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」六都組第1名，獲頒金安獎表揚。「台南式」特別在臉書上表達恭喜，但附註「真相在留言」，有767名網友留言，多數都在批評台南的交通，「今天出門就遇到兩起車禍，其中一起把家門口堵住，巷子另一頭又被違停車輛占住，整條巷子的人都無法出入，台南交通真好」、「笑話一則」、「台南交通真的超級安全，安全到家門口撞進一台車」、「應該指的是平行時空的另一個台南」、「林北剛剛差點被闖紅燈的撞到」、「這個榮耀是屬於克服先天限制、技術高超的廣大台南民眾」。

台南市獲得交通部發給的金安獎引起網友熱議。圖／臉書

台南市獲得交通部發給的金安獎引起網友熱議。圖／臉書