荷蘭美聲歌手馬丁吹進南市溪北 新營文化中心點燈
「2022台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」今晚點燈，市長黃偉哲並與國際美聲-馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）伉儷及市民一同歡迎聖誕節到來，現場燈火璀璨，浪漫不已。
新營文化中心聖誕點燈晚會系列活動，今下午4點30分展開，晚會表演下午5點半由天主教台南教區規畫黎明中學、原住民團體洄瀾舞集、慈母幼兒園及越南新住民帶來精彩歌舞演出。
聖誕樹亮燈儀式晚上6點半啟燈，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道，並伴隨著國際美聲馬丁賀肯斯渾厚優美歌聲，共享聖誕佳節的溫馨氛圍與滿滿的平安祝福。
黃偉哲表示，為讓民眾感受歡樂節慶氛圍，市府團隊每年12月特別規畫台南聖誕燈節與跨年系列優質活動，市府更特別為溪北地區民眾安排睽違2年再度來台的台南好朋友-國際美聲馬丁賀肯斯先生（Martin Hurkens）至新營點燈晚會現場獻唱，以歌聲療癒在場的聽眾，與台南市民攜手走過2022。
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