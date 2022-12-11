揮別髒亂醜 嘉義民雄中興圳轉變成綠蔭親水友善廊道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，成親民的散步廊道。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，成親民的散步廊道。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，加上地方配合款共計6600萬元；今天下午縣長翁章梁帶隊視察第一期已完工的中興圳500米水圳景觀改善工程；翁表示，第一期花費約760萬元，已成居民散心聊天及運動的最佳廊道，而水系排水及社區公園的公共空間整頓，是未來4年重要的發展方向。

中興圳水綠廊道原本雜草叢生、廢棄物堆置、環境髒亂且無法通行，居民苦腦多年向上反應後，去年縣府向中央爭取獲得城鎮風貌計畫經費補助，獲得營建署補助上限6000萬元，加上地方配合款，共計經費6600萬元。

第一期工程已在10月11日完工，縣長翁章梁今天下午視察時，8旬林姓老婦表示，前端約200多公尺嚴重缺座椅，老人家常哀嚎說，「我走到快累死，都沒地方能坐下來休息！」，也建議入口加設車阻，防止機、腳踏車進入，增加運動民眾安全性。

建設處長表示，依據社區民眾反應，有缺座椅、加路阻及增廊道招牌等細項建議，鄉公所將配合匯整村長及社區共識需求後，縣府會一次性全面完成改善。

翁章梁指出，未來縣府觀光工程建設部分，第一首重於水系排水公共空間的整理，再來是各鄉鎮市的社區公園，皆規畫設計著手整頓中，希望嘉義縣能提供更多的公共空間，讓大家可以散心、遊憩及帶孩子去玩，這是未來4年很重要的發展方向。

民雄中興圳水綠廊道採減量設計、營造具綠蔭及友善步行動線，除保留既有喬木及灌木，並種植60多株紅花風鈴木及近1萬1000株紅花玉芙蓉與七里香，創造總長約500公尺綠蔭廊帶，提供在地居民舒適的步道環境。營建署期許此次改造，能成為國內鄉村水圳地景典範。

嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁（左1）今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁（左1）今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，圖為改善前後的對比圖。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，圖為改善前後的對比圖。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，成親民的散步廊道。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，第一期中興圳揮別過往的髒亂醜，成親民的散步廊道。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁（左3）今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串連計畫獲營建署補助，縣長翁章梁（左3）今天帶隊視察第一期完工的中興圳500米景觀改善。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 嘉義

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